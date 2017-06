Fujitsu ha annunciato PalmSecure ID Login, una nuova soluzione di autenticazione biometrica che aiuta le aziende a proteggere le proprie reti dagli accessi non autorizzati, riducendo al tempo stesso il rischio di attacchi da parte di hacker e furti di identità.

PalmSecure ID Login integra la tecnologia altamente sicura di autenticazione biometrica Palm Vein di Fujitsu nelle reti aziendali che utilizzano Microsoft Active Directory, contribuendo a rafforzare la sicurezza IT e semplificando l’accesso ai sistemi da parte degli utenti, che non devono più ricordare password complesse che devono essere regolarmente modificate.

Per accedere al proprio PC o autenticare l’accesso al sistema interno, gli utenti PalmSecure ID Login utilizzano semplicemente la propria mano attraverso uno scanner palmare contactless, già integrato nei notebook Fujitsu LIFEBOOK e STYLISTIC 2 in 1 e disponibile ora come dispositivo stand-alone collegabile attraverso porta USB.

Gli utenti tracciati possono accedere da qualsiasi dispositivo all’interno della rete aziendale, poiché l’accesso a PalmSecure ID è connesso a Microsoft Active Directory, che gestisce e memorizza centralmente tutti i dati di accesso, inclusi quelli biometrici.

PalmSecure è in grado di scannerizzare il sangue a basso contenuto di ossigeno che scorre nelle vene del palmo della mano, caratteristica unica che rimane la stessa per tutta la vita di una persona. Dal momento che attraverso l’esecuzione PalmSecure ID Login non sarà più necessario modificare una password, le aziende potranno beneficiare anche di una riduzione delle richieste di ripristino delle stesse, che rappresentano la principale motivazione delle chiamate ai servizi di help desk.

PalmSecure ID Login arricchisce infine il portafoglio di soluzioni Fujitsu che incorporano la tecnologia biometrica del tracciato venoso. Sono infatti disponibili anche PalmSecure ID Match, un sistema di autenticazione a due fattori che combina la tecnologia della vena palmare con schede di identificazione e badge, e PalmSecure ID Access, che aggiunge l’autenticazione biometrica a sistemi già in essere di sicurezza fisica.