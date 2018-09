Negli ultimi anni Commvault ha incrementato la propria rilevanza nel mercato IT globale arrivando a contendersi con pochi altri vendor il ruolo di leader nell’ambito della Data Protection e della gestione dei dati. Anche per questo motivo le soluzioni Commvault sono oggi uno dei punti di forza del portafoglio ICOS, da molti anni distributore di riferimento per gli operatori di settore che si rivolgono al mercato enterprise. A questo proposito, con l’inizio del nuovo anno fiscale Commvault ha deciso di rafforzare l’impegno rivolto al canale annunciando nuovi programmi e risorse che in misura ancora maggiore mettono i partner al centro della strategia di go-to-market. Tra le novità, un nuovo desk di supporto per tutte le fasi del ciclo di vendita, strumenti di demand generation potenziati, e una più ampia disponibilità di risorse di co-marketing.

Parte di questo sforzo è inoltre consistito in una sostanziale revisione dell’offerta, con l’introduzione di nuove funzionalità ma soprattutto con la presentazione di una linea di prodotti semplificata che rende più facile acquistare, implementare e vendere le soluzioni Commvault.

Il nuovo set di prodotti unisce un nocciolo principale di backup e ripristino a capacità avanzate di data management. Oltre ad essere stato riconfigurato nella sua composizione, il nuovo portafoglio Commvault è stato aggiornato con capacità di intelligenza artificiale che apprendono e automaticamente e adattano il software per semplificare le operazioni IT.

In funzione di queste novità, il portafoglio Commvault è stato ridotto da oltre 20 componenti a quattro soli prodotti, comprensivi di tutte le funzionalità idonee a soddisfare le esigenze in rapida evoluzione delle organizzazioni ‘digitali’:

Commvault Complete™ Backup & Recovery : ridefinisce il backup e ripristino per le imprese più innovative, racchiudendo tutto il necessario a proteggere i dati in un’unica soluzione completa. Progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi dimensione aziendale, copre tutti i carichi di lavoro, in tutte le sedi: ambienti ibridi con risorse locali e cloud pubblici multipli; server fisici e macchine virtuali; applicazioni e database; dispositivi endpoint e altro ancora. Commvault Complete include anche funzionalità di disaster recovery, gestione degli snapshot, protezione delle mailbox (locali e in cloud), replica, reporting e archiviazione integrata.

Una soluzione completa e flessibile

Commvault Complete Backup & Recovery include funzionalità precedentemente disponibili come componenti facoltativi. Tra questi, Commvault IntelliSnap™® per la gestione di snapshot, il supporto della replica hardware, il reporting, la sincronizzazione delle macchine virtuali tra le varie ubicazioni e la condivisione dei file.

La licenza d’uso di Commvault Complete Backup & Recovery può essere acquisita in modo flessibile per affrontare le sfide di scalabilità e complessità dei clienti, ed è disponibile come sia come subscription che come licenza perpetua tradizionale. Secondo il vendor i nuovi prezzi e opzioni di licenza rendendono l’offerta Commvault tra le più convenienti e complete oggi disponibili sul mercato.

Clienti e partner che vogliono scoprire tutti i dettagli della rinnovata offerta Commvault e possono contattare il distributore ICOS (http://www.icos.it).