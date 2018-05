Commvault, azienda leader nella protezione dei dati e nella gestione delle informazioni, ha annunciato di aver esteso le capacità di data management per Microsoft Office 365. Grazie a questa operazione sono stati incrementati protezione, trasferimento, sicurezza dei dati, eDiscovery e conformità dei clienti. Ora le aziende possono incrementare i propri investimenti nelle soluzioni Commvault proteggendo i propri asset Office 365.

Si amplia, così, l’offerta degli ecosistemi di Service Provider e System Integrator di Commvault, che ora rispondono più efficacemente alle esigenze di eventuali migrazioni e protezione su Office 365.

Grazie a Commvault, i clienti e partner possono ottimizzare gli investimenti su Microsoft e Office 365 e usufruire della protezione completa dei dati e della possibilità di eseguire ricerche corporate che includono dati Office 365. Nel contempo possono sfruttare trasferimenti più rapidi, con accessi continui ai propri asset.

La migrazione da ambienti on-premise ospitati su Microsoft Exchange e Microsoft SharePoint verso Office 365, chiede ai clienti di trasferire su cloud le proprie strategie on-premise di protezione, archiviazione e sicurezza dei dati. Con questa estensione i clienti Commvault Data Platform e Commvault Endpoint Protection possono estendere le policy on-premise a Microsoft 365, Office 365 e Windows 10.

Randy De Meno, Chief Technologist, Microsoft Products and Microsoft Partnerships di Commvault ha detto: “Commvault estende l’integrazione con le piattaforme Microsoft per offrire valore aggiunto ai clienti comuni. Il supporto a Microsoft Office 365 e Microsoft 365 è un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Commvault per includere, integrare e potenziare le soluzioni Microsoft, che si tratti di dati presenti sugli endpoint dei clienti, in infrastrutture on-premise o nel cloud. Il nostro approccio di vendita tramite partner è allineato alla nostra strategia e all’approccio dei clienti che adottano questa soluzione.”

Per Mike Ammerlaan, director, Microsoft Office 365 Ecosystem di Microsoft Corporation “la digital transformation ha l’obiettivo di supportare i clienti a ripensare le proprie attività e a realizzarle. L’integrazione di Commvault con Office 365 e Microsoft 365 consente un’adozione trasparente e rappresenta un passaggio logico in una collaborazione che ha contribuito a modellare la trasformazione digitale.”

Per i clienti Commvault gli aggiornamenti per Microsoft 365 e Office 365 sono già disponibili.