Axitea Managed EDR: cybersicurezza avanzata per le PMI

Lo scenario della cybersecurity è sempre più articolato, con nuove tipologie di malware e nuove modalità di attacco che mettono ogni giorno a dura prova i team di sicurezza delle aziende, ormai consapevoli che le tradizionali soluzioni di protezione basate sul presidio del perimetro aziendale non sono più sufficienti. Anche le aziende di medie e piccole dimensioni, che tipicamente non dispongono di budget illimitati per la security, necessitano di soluzioni avanzate, in grado di verificare in tempo reale lo stato della sicurezza aziendale monitorando e correlando tra loro più fattori.

Per affrontare in modo efficace questa situazione e consentire alle aziende di concentrarsi sul proprio business, Axitea ha creato un’offerta che unisce il meglio della tecnologia attualmente disponibile con le competenze dei propri specialisti, unite all’approccio consulenziale che da sempre caratterizza l’azienda.

Axitea Managed EDR è una soluzione di Endpoint Detection & Response unita alle potenzialità di correlazione, threat intelligence, machine learning e intelligenza artificiale di un SIEM evoluto. Si tratta di un servizio gestito per il rilevamento e la rimozione dei malware avanzati, dotato di tre fattori chiave che lo rendono particolarmente adatto alla piccola e media impresa:

Economicità: il servizio viene offerto a fronte del pagamento regolare di un canone, senza necessità di significativi investimenti iniziali. Non è previsto l’acquisto di hardware o di licenze software

il servizio viene offerto a fronte del pagamento regolare di un canone, senza necessità di significativi investimenti iniziali. Non è previsto l’acquisto di hardware o di licenze software Competenza: il servizio è erogato tramite il SOC di Axitea, da personale altamente qualificato con decennale esperienza nella cyber security e nella prevenzione/gestione di incidenti di sicurezza

il servizio è erogato tramite il SOC di Axitea, da personale altamente qualificato con decennale esperienza nella cyber security e nella prevenzione/gestione di incidenti di sicurezza Efficacia: il servizio si basa su una tecnologia non invasiva nella protezione da attacchi malware avanzati

“La scomparsa di fatto del perimetro aziendale ha creato uno scenario di sicurezza completamente nuovo, del tutto diverso da quello a cui le aziende erano solitamente abituate” spiega Gianluca Vadruccio, CTO Cybersecurity di Axitea. “Per questo motivo diventa fondamentale per ogni tipologia/dimensione di azienda affidarsi a chi invece da sempre opera nel settore della sicurezza e ha sviluppato competenze uniche in questo ambito. Il servizio Managed EDR di Axitea si pone l’obiettivo di garantire alle imprese il massimo livello di protezione, evitando un impatto rilevante sul budget o sull’organizzazione aziendale.”