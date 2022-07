antivirus

di prova di aziende come McAfee e Norton.

Software antivirus aggiuntivo

di Microsoft integrato in

Windows fornisce una protezione sufficiente per un tipico utente PC?”.

Per anni ho pensato che la maggior parte delle personee ho passato allegramente questo suggerimento ad altri. Dopotutto, la suite di sicurezza Windows di Microsoft () fornisce già una valida protezione antivirus integrata per il vostro PC e non costa un centesimo. La uso da anni e l’ultima volta che ricordo di aver avuto problemi di virus sul mio PCEppure, cercando conferma di questa convinzione di vecchia data,e pieno di esperti che insistono sul fatto che tutti dovrebbero pagare per avere sul proprio PC un software antivirus. Questo consiglio viene non solo dalle aziende che vendono suite antivirus (cosa più che logica e scontata), ma anche da siti affidabili che scrivono recensioni di software antivirus. Inoltre, quasi tutti i laptop che ho recensito recentementeA questo punto, ho deciso di scavare un po’ più a fondo sulla questione e quello che ho imparato è che: la maggior parte delle persone può vivere tranquillamente senza dover installare un software antivirus aggiuntivo sul proprio PC. Ma questo non significa che tutti dovrebbero farlo o che non dovreste prendere ulteriori precauzioni per stare più al sicuro.Come conferma iniziale sulle mie ipotesi, ho fatto la cosa più ovvia possibile e ho posto questa domanda su Twitter : “il software di sicurezzaLa risposta è stata sì, pur se con qualche eccezione.di How-To Geek ha indicato un articolo sul suo sito che consigliava Windows Security insieme allo scanner di malware gratuito di Malwarebytes. Anche il mio collega giornalista freelanceha richiamato un articolo di Wirecutter che è giunto alla stessa conclusione. Il ragionamento è semplice:. Anche se non è sempre stato così,, al punto che l’Istituto indipendente AV-TEST le assegna regolarmente un punteggio di 6 su 6 (superiore alla media) in termini di protezione, usabilità e prestazioni.

Cosa forse ancora più importante, la sicurezza è ora decentralizzata, quindi un unico antivirus non è più l’unica linea di protezione. Ecco qualche esempio:

I principali browser Web possono rilevare e bloccare da soli i siti Web dannosi, grazie a strumenti come Google Safe Browsing

Questi browser potrebbero anche avvisarvi se state per scaricare un programma non riconosciuto

I principali provider di posta elettronica, come Gmail e Yahoo, scansionano gli allegati alla ricerca di virus prima ancora che possiate scaricarli

I filtri antispam degli stessi provider di posta elettronica fanno un ottimo lavoro nel tenere le email dannose fuori dalla vostra casella di posta e avvisarvi di potenziali schemi di phishing

Il filtro SmartScreen integrato in Windows avvisa se state tentando di installare software non riconosciuto

L’antivirus, alla fine, è solo un’altra linea di difesa e per la maggior parte delle persone, le difese integrate di Microsoft dovrebbero essere abbastanza forti ed efficaci.

Ottenere un secondo parere

Ma allora perché alcune persone consigliano Malwarebytes come ulteriore livello di protezione? Più che altro perché è utile avere un altro paio di occhi sul vostro PC. L’anno scorso, ad esempio, ho eseguito una scansione in Malwarebytes e ho trovato una serie di programmi potenzialmente indesiderati legati a Chrome. Mentre la mia installazione di Chrome sembrava funzionare correttamente, il risultato della scansione mi ha convinto a eliminare i miei dati di sincronizzazione da Chrome, ripristinare le sue impostazioni ed eseguire una nuova installazione del browser (sospetto che alla fine fosse tutta colpa di un’estensione del browser).

Ma Malwarebytes ha anche i suoi aspetti negativi. Se non state attenti durante l’installazione, il launcher installerà automaticamente la propria estensione in tutti i vostri browser e la versione gratuita vi assilla regolarmente con richieste di upgrade a pagamento. Inoltre, a meno che non disabilitiate le sue protezioni in tempo reale (che sono disponibili solo come prova di 14 giorni per gli utenti gratuiti), queste sostituiranno lo scanner antivirus di Microsoft. Occasionalmente posso ancora installare Malwarebytes per avere un secondo parere sulla salute del mio computer, ma per ora lo lascerò fuori dal mio PC.

Protezione antivirus aggiuntiva

Per essere chiari, il software antivirus di terze parti non è affatto una “truffa” senza una vera utilità dietro. Sebbene la maggior parte delle persone non debba pagare per esso, ci sono ancora alcuni validi motivi per considerare di farlo:

Avete bisogno di più aiuto con la sicurezza: alcuni programmi antivirus offrono funzionalità di sicurezza aggiuntive che vadano oltre la tradizionale scansione antivirus. Avast, ad esempio, può monitorare l’utilizzo della webcam e consentirvi di bloccare l’acquisizione di video da parte di app non attendibili e può anche avvisarvi se una delle vostre password online è coinvolta in una violazione di sicurezza

alcuni programmi antivirus offrono funzionalità di sicurezza aggiuntive che vadano oltre la tradizionale scansione antivirus. Avast, ad esempio, può monitorare l’utilizzo della webcam e consentirvi di bloccare l’acquisizione di video da parte di app non attendibili e può anche avvisarvi se Siete interessati ai bundle: oltre a funzionalità di sicurezza aggiuntive, alcuni programmi antivirus offrono strumenti che potreste altrimenti acquistare separatamente. Norton 360 Deluxe, ad esempio, include un proprio gestore di password e un servizio di archiviazione cloud, mentre Avast One integra una VPN e un cleaner di file temporanei

oltre a funzionalità di sicurezza aggiuntive, alcuni programmi antivirus offrono strumenti che potreste altrimenti acquistare separatamente. Norton 360 Deluxe, ad esempio, include un proprio gestore di password e un servizio di archiviazione cloud, mentre Avast One integra una VPN e un cleaner di file temporanei Volete più tipi di protezione: alcuni strumenti di terze parti offrono metodi di protezione aggiuntivi che non sono integrati in Windows. Behavior Shield di AVG, ad esempio, può cercare modelli di comportamento dannoso anche quando non ha rilevato un virus, mentre Avast One ha una protezione ransomware che impedisce alle app di crittografare i file senza autorizzazione (anche Windows offre questa feature, ma non per impostazione predefinita). Le suite antivirus in genere forniscono protezione anche per dispositivi mobile

Tutte queste funzionalità extra, tuttavia, possono appesantire e rallentare il vostro computer, influire sulle prestazioni e non essere nemmeno gli strumenti migliori per fare quello che promettono di fare. Continuo a preferire di gran lunga un gestore password dedicato piuttosto che uno in bundle con un software antivirus e, nel caso avessi bisogno di una VPN, vorrei scegliere io stesso il provider a cui appoggiarmi.

Sebbene il software antivirus aggiuntivo fosse essenziale agli albori del personal computer, oggigiorno è solo un potenziale strumento nel più ampio arsenale di sicurezza, che dovrebbe includere anche password complesse, autenticazione a due fattori, frequenti backup dei dati e una buona dose di buon senso . Almeno su questo, gli esperti sembrano essere in totale sintonia.