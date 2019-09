WhatsApp: consigli per proteggersi dai cyber criminali

Panda Security ha stilato una serie di consigli da mettere in pratica per proteggere al meglio WhatsApp su iOS e Android dagli attacchi dei cybercriminali.

Nonostante la crescita costante di app di messaggistica quali Telegram, Snapchat e We Chat, WhatsApp rimane anche in Italia l’assoluto leader in questo settore; ben il 95,1% di tutti gli utenti delle app di messaggistica la usa, consentendole di doppiare il tradizionale sms come strumento di contatto. Interessante notare come WhatsApp sia diventato un canale di comunicazione anche per utilizzi professionali, ad esempio nello scambio di informazioni tra medici e pazienti. Secondo un recente sondaggio di Statista il 63% dei medici di base e il 52% degli specialisti ha affermato di utilizzare WhatsApp per comunicare con i pazienti.

Per questo motivo è importantissimo conoscere i pericoli e imparare a proteggere le conversazioni di WhatsApp, luogo per eccellenza in cui condividiamo informazioni riservate, foto personali e moltissimi dati ogni giorno. Panda Security ha elaborato una serie di consigli e stilato una lista di metodi, dai più semplici a quelli più articolati, per proteggere le conversazioni di WhatsApp su Android e iOS.

Archiviare le conversazioni

La prima cosa da fare è individuare e archiviare le conversazioni più riservate. In questo modo non saranno visibili nella schermata principale delle chat e, se una persona ha accesso al nostro telefono sbloccato, non potrà vederle a meno che non scorra fino in fondo all’elenco. Per archiviare le conversazioni, basta seguire le istruzioni di WhatsApp, che spiegano anche come estrarle dall’archivio se si cambia idea.

Blocco app con password, pin o sistemi biometrici

Se invece si intende utilizzare sistemi più efficaci, il metodo più sicuro per proteggere WhatsApp è installare un’app di cybersicurezza con la funzione di blocco app con password. In questo modo gli utenti Android integrano un livello di sicurezza in più che spie e cybercriminali dovranno oltrepassare per accedere alle nostre conversazioni di WhatsApp. Inoltre, i software di cybersicurezza per smartphone consentono di fare scansioni del device alla ricerca di spyware.

Chi, invece, possiede un iPhone può utilizzare la protezione con Touch ID e Face ID di WhatsApp. La funzionalità di sicurezza basata su riconoscimento facciale o impronte digitali è stata lanciata per iOS a febbraio di quest’anno. Infine, se si desiderano impostazioni più specifiche e utilizzare un’app dedicata, è possibile scaricare un’applicazione di blocco app dal Google Play Store, ad esempio AppLock.

Consigli di sicurezza per WhatsApp

Una volta applicati i metodi visti finora, Panda Security invita a seguire questi consigli per proteggere le chat di WhatsApp: