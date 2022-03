Pensi di avere in sicurezza i tuoi dati quando li trasferisci? Il flusso di comunicazioni che ogni azienda produce ogni giorno aumenta sempre di più, accentuato oggi dal fenomeno Smart working. E molte di queste comunicazioni contengono informazioni a carattere sensibile o strategico: dati e informazioni che se non protetti rendono l’azienda vulnerabile a perdite, furti, o sanzioni per il mancato rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

Progress MOVEit è la soluzione che Progress propone per far fronte a questi rischi: una suite utilizzata da migliaia di organizzazioni nel mondo per fornire visibilità e controllo completi su tutte le attività di file transfer, e composta da diversi moduli.

MOVEit Managed File Transfer (MFT) fornisce visibilità e controllo completo sulle attività di trasferimento dei file, garantendo l’affidabilità dei processi aziendali principali e il trasferimento sicuro e conforme di dati sensibili tra partner, clienti, utenti e sistemi. Non necessita di scripting, controlla l’accesso degli utenti, consolida tutte le attività di trasferimento file, e automatizza i flussi di lavoro eliminando il possibile errore umano. Integrabile in qualsiasi sistema con le API Mulesoft Connector, consente di scegliere le funzionalità in funzione delle esigenze del cliente.

MOVEit Automation può essere utilizzato con MOVEit Transfer o sistemi FTP e fornisce funzionalità avanzate di automazione, riduce i tempi nell’implementazione di nuovi servizi, mentre con MOVEit Mobile si ha il trasferimento di file gestito da dispositivi mobili sia con dispositivi iOS o Android.

MOVEit Cloud consente il consolidamento di tutte le attività di trasferimento di file in un unico sistema per garantire un migliore controllo di gestione sui processi aziendali principali. L’offerta MFT-as-a-Service fornisce la piena sicurezza, affidabilità e conformità di MOVEit Transfer con la comodità di un servizio basato su cloud, garantendo la conformità al GDPR nelle attività che coinvolgono dati personali.

E infine il connettore Mulesoft iPaaS integra le funzionalità di trasferimento dei file gestiti con qualsiasi applicazione supportata dalla soluzione iPaaS di Mulesoft.

Progress: il Partner Program in Italia

MOVEit è una delle offerte su cui Progress punta nella sua strategia di rafforzamento del proprio canale di partner certificati sul mercato italiano intrapresa da un anno.

Questa strategia si concretizza attraverso una serie di iniziative incentrate sul Progress Accelerate Partner Program (qui i dettagli del programma per l’Italia), che prevede una serie di strumenti e vantaggi per ognuno dei tre livelli Titanium, Gold e Silver in funzione del livello di prestazioni, tra cui incentivi, risorse di marketing, formazione e certificazioni, e il supporto di account manager interni Progress per le attività del partner.

A proposito di Progress

Dedicato a promuovere il business in un mondo guidato dalla tecnologia, Progress (Nasdaq: PRGS) aiuta le aziende, In qualità di fornitore affidabile dei migliori prodotti per sviluppare, distribuire e gestire applicazioni ad alto impatto. Centinaia di migliaia di aziende, tra cui 1700 società di software e 3,5 milioni di sviluppatori, si affidano a Progress per raggiungere i propri obiettivi.