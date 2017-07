Accesso remoto facile e sicuro a utenti esterni alla rete aziendale

Nel mondo mobile e connesso di oggi, le aziende ricorrono più che mai a risorse esterne per rimanere competitive e creare ecosistemi: lavoratori autonomi, aziende che effettuano attività in outsourcing o in partnership, fornitori… Tutti soggetti che devono accedere ad applicazioni e risorse informatiche aziendali.

Un altro fenomeno in forte aumento sono le violazioni informatiche aziendali, che hanno impatti sempre più vasti e conseguenze spesso disastrose per aziende e organizzazioni.

Con Enterprise Application Access, Akamai offre un servizio SaaS che permette agli utenti esterni di accedere alle applicazioni aziendali senza che sia necessario fornire loro accesso all’intera rete.

Questo white paper spiega come Akamai EAA possa eliminare la complessità della gestione degli accessi alle risorse senza richiedere dispositivi hardware o software aggiuntivi, fornendo un unico pannello di gestione e controllo delle procedure correlate.