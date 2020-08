SICUREZZA 2021: focus sulla nuova normalità e le sfide da affrontare

La “nuova normalità” che si sta delineando alla luce dell’emergenza Covid19, vista dal settore della security, è un contesto complesso. Richiede ad aziende e professionisti un’analisi attenta degli scenari di oggi e di quelli che potranno aprirsi nei prossimi mesi, per poter essere al servizio delle nuove esigenze in modo efficace. Da questa consapevolezza parte il viaggio verso SICUREZZA 2021, la manifestazione di riferimento in Europa per security e antincendio che si terrà a Fiera Milano dal 17 al 19 novembre 2021.

L’evento avrà luogo tra poco più di un anno e consentirà di comprendere come l’evoluzione attuale abbia cambiato il settore e i suoi professionisti, quali sono state le sfide vinte e quelle ancora da affrontare.

Lo scenario attuale

Secondo gli ultimi dati di ANIE Sicurezza, il 2019 si è chiuso per il settore con il 4% circa di crescita, registrando un piccolo rallentamento rispetto all’anno precedente, che aveva chiuso con +7%. La tendenza annuale è, però, il risultato di due semestri molto differenti: se, infatti, il primo è stato caratterizzato da risultati decisamente positivi, nel secondo si sono visti differenti comparti in calo. La flessione nel mercato security era quindi cominciata già pre-Covid19, anche se in termini annuali il comparto ha registrato un dato positivo.

Per quanto la security non abbia subito conseguenze legate all’emergenza sanitaria, la ripresa è comunque complessa: va considerata la mancanza di liquidità dei potenziali clienti, ma anche l’abbassamento dei prezzi e l’entrata sul mercato di produttori poco esperti e non affidabili, che va arginata.

Ma se è fondamentale tenere d’occhio i rischi legati al dilagare di offerte non professionali e di una utenza poco esperta nel selezionare, l’esperienza di questi mesi ha permesso anche di fare importanti progressi. Una maggiore consapevolezza del costo della non sicurezza, il balzo in avanti fatto dal Paese in termini di digitalizzazione, la nuova percezione del rischio, l’attenzione crescente alle soluzioni Cyber e GDPR-compliant sono tutti elementi che possono favorire la diffusione di una maggiore cultura della sicurezza e soprattutto una corretta valorizzazione dei suoi professionisti.

SICUREZZA 2021: una piattaforma di confronto

La manifestazione darà spazio a nuove soluzioni e applicazioni, ma offrirà agli operatori anche occasioni di formazione certificata. Aggiornamento e confronto potranno diventare, così, un potente valore aggiunto che consentirà a ciascun profilo professionale di affermare la propria competitività sul mercato.

L’evento, che anche per la prossima edizione sarà in contemporanea con Smart Building Expo, si conferma quindi come il punto di riferimento per il settore e per esprimere quella “cultura della sicurezza” di cui oggi tutto il mondo sente la necessità.

L’appuntamento con SICUREZZA è dal 17 al 19 novembre 2021 a Fiera Milano.