Privacy: comunione d’intenti tra Tim Cook e Satya Nadella

Il CEO di Microsoft Satya Nadella sembra essere d’accordo con il CEO di Apple Tim Cook quando si tratta di privacy, definendola un “diritto umano fondamentale”. Nonostante abbia abbandonato il mercato degli smartphone sul versante hardware, Microsoft fa ancora parte del settore con un’ampia gamma di servizi sparsa un po’ per tutto l’ecosistema mobile. Questo è probabilmente il motivo per cui Nadella è stato un partecipante così attivo al Mobile World Congress 2019.

Ciò che è veramente interessante su ciò che ha detto durante un discorso all’evento di Barcellona è la misura in cui il suo modo di pensare si allinea con quello che Apple sta facendo riguardo alla privacy. Ecco quattro esempi.

Nadella ha condiviso una visione dell’intelligenza accessibile in modo sicuro e privato attraverso molteplici interfacce utente, touch, voce, visione e altro ancora. La visione di Apple è molto simile

Il CEO di Microsoft, in perfetto accordo con la visione di Apple (che va da Siri a Salesforce), ha anche analizzato il modo in cui l’IA viene intessuta in più servizi: “L’intelligenza artificiale viene infusa in ogni esperienza”, ha detto Nadella

Come Cook, anche Nadella ha messo in guardia sulle conseguenze non intenzionali dei progressi tecnologici

Come Apple, Microsoft sta lavorando per proteggere i clienti da tali conseguenze

Microsoft e Apple mantengono identità ben distinte, ovviamente, ma i produttori dei due sistemi operativi più distribuiti al mondo concordano sul valore e la necessità della privacy. “Ecco perché riteniamo che la privacy sia un diritto umano fondamentale”, ha affermato il CEO di Microsoft. “Ecco perché diamo priorità alla sicurezza informatica, non solo per la più grande delle aziende, ma anche per le piccole imprese e i consumatori, che sono spesso i più vulnerabili agli attacchi informatici”.

Questa non è la prima volta che Nadella ha detto qualcosa del genere, avendo già fatto dichiarazioni simili nel 2018 quando discuteva del GDPR. Anche Cook lo scorso anno aveva avvertito i regolatori europei dei dati sul costo e le conseguenze dell’erosione della privacy, soffermandosi sull’evoluzione di un’economia di controllo non regolamentata che aveva definito una vera e propria sorveglianza.

Da quel discorso in poi Apple ha aumentato la sua offensiva contro le società di sorveglianza dei dati estirpando progressivamente gli strumenti che usano per spiare ciò che le persone e le organizzazioni fanno online, motivo per cui Apple sta anche abbandonando la tecnologia Do Not Track all’interno del browser Safari.

Verso una carta dei diritti digitali

Cook ha anche descritto ciò che vede come i quattro principi fondamentali di una nuova proposta sui diritti digitali che dovrebbe diventare legge nell’era digitale:

I dati personali raccolti dovrebbero essere ridotti al minimo

Gli utenti dovrebbero essere in grado di sapere quali dati vengono raccolti

Dovrebbero avere il diritto di accedere o modificare tali dati

La responsabilità delle società di conservare tali dati in modo sicuro dovrebbe essere sancita dalla legge e gli utenti dovrebbero avere il controllo su ciò che accade alle loro informazioni

La Microsoft di Nadella sembra muoversi in una direzione analoga. Se infatti Cook ha detto che il potenziale della tecnologia deve essere radicato nella fiducia che le persone hanno in esso, Nadella ha usato un tono simile dicendo al pubblico di Barcellona che la sua azienda è impegnata a infondere fiducia nella tecnologia in tutto ciò che fa.