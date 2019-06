WatchGuard: crescono i malware fileless e quelli per Mac

WatchGuard Technologies ha pubblicato il suo ultimo Internet Security Report per il primo trimestre del 2019, da cui emerge un massiccio aumento (62%) dei rilevamenti complessivi di malware rispetto al quarto trimestre del 2018. Inoltre, i criminali informatici stanno sfruttando un’ampia gamma di svariate tecniche di attacco, tra cui documenti Microsoft Office malevoli, malware per Mac ed exploit di applicazioni web. Nel complesso, questi risultati dimostrano che nel 2019 gli hacker stanno raddoppiando tattiche ben note come il furto di credenziali e il ransomware, utilizzando documenti falsi di Office e altre vie d’attacco che richiedono alle organizzazioni di implementare difese avanzate per combattere una più ampia varietà di vettori di minacce.

“I principali risultati di questo ultimo rapporto confermano l’importanza di una protezione di sicurezza a più livelli nel panorama delle minacce avanzate di oggi” ha spiegato Corey Nachreiner, chief technology officer di WatchGuard Technologies. “Che si tratti di filtraggio a livello DNS per bloccare le connessioni a siti web malevoli e tentativi di phishing, servizi di prevenzione delle intrusioni per scongiurare attacchi di applicazioni Web, o l’autenticazione multi-fattore per prevenire attacchi che sfruttano credenziali compromesse, è chiaro che i moderni criminali informatici stanno sfruttando una serie di diversi metodi di attacco e il modo migliore per proteggere le organizzazioni è utilizzare una piattaforma di sicurezza unificata che offre una gamma completa di servizi di sicurezza.”

Alcune delle scoperte più importanti del report di Q1 2019 sono: