La mattina del 27 giugno hanno iniziato a trapelare notizie di attacchi informatici contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina, che includono aviazione, banche ed elettricità. Un malware sconosciuto aveva cominciato a colpire i sistemi IT in questi settori. I sistemi aziendali sono stati messi fuori uso e i normali processi di elaborazione sono stati interrotti. Fortunatamente, non è stata colpita alcuna tecnologia operativa, come la tecnologia che gestisce la rete energetica.

I sistemi interessati includono Ukrenergo, la società nazionale che distribuisce l’energia elettrica, e e Kyivenergo, società di distribuzione che serve la regione di Kiev. Mentre Ukrenergy non ha segnalato alcuna interruzione, Kyivenergy è stata costretta a fermare tutti i sistemi amministrativi, in attesa del permesso di riavviarli da parte del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU).

Altre vittime includono:

il Governo ucraino, compreso il parlamento

la più grande banca dell’Ucraina, Oschadbank

l’aeroporto Borysopil di Kiev, dove sono stati colpiti i sistemi di di pianificazione e di gestione delle partenze

il servizio postale ucraino

il sistema della metropolitana di Kiev

stazioni televisive

Rosneft, una società petrolifera di proprietà del governo russo

il produttore di acciaio Evarz

tre compagnie telefoniche ucraine: Kyivstar, LifeCell e Ukrtelecom

la società di spedizioni danese Maersk ha riportato che sono stati compromessi i suoi sistemi in Gran Bretagna e Irlanda.

L’attacco si è verificato, probabilmente non a caso, a poche ore di distanza dall’attentato che ha causato la morte del colonnello Maxim Shapoval, funzionario dell’intelligence ucraina, e un giorno prima della Giornata della Costituzione del Paese.

Nuovo attacco, vecchia conoscenza

Il malware è stato presto identificato come Petya, Petrya o PETwrap, a seconda delle fonti. Petya ha utilizzato lo strumento EternalBlue, rubato alla NSA, la stessa vulnerabilità di Windows SMBv1 sfruttata da WannaCry. Inizialmente Petya non cripta i singoli file, ma sostituisce il master boot record (MBR) rendendo non accessibile l’intero sistema. Se l’MBR non è disponibile, esso procede crittografando i singoli file.

Perché non sono stati installati aggiornamenti e patch?

Forse la lezione più importante che possiamo imparare da questo attacco è che Charles Darwin aveva ragione. Sopravvivono i più forti, insieme ai più intelligenti.

A meno che non venga scoperto un vettore completamente nuovo in azione con questa nuova minaccia, le vittime di Petya non hanno alcuna scusa. La vulnerabilità SMB in questione era stata risolta da Microsoft prima degli attacchi WannaCry dello scorso maggio. Durante l’episodio WannaCry, Microsoft ha fornito ulteriori patch per i sistemi operativi più vecchi, come Windows XP e Server 2003, che non sono più supportati dai normali aggiornamenti. Anche con queste misure straordinarie per fornire agli utenti la protezione necessaria, qualcuno non ha fatto gli aggiornamenti.

Coloro che non hanno agito tempestivamente e/o installato le patch si sono messi su un vassoio d’argento, diventando vittime di Petya. E sono loro stessi fonte di nuova infezione per altri. E’ questo è il tipo di negligenza che mette in pericolo l’intero mondo informatico.