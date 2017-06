Come abbiamo già riportato in questa notizia, la nuova variante del ransomware Petya sta causando gravi problemi a numerose aziende in tutta Europa. Petya è stato scoperto nel 2016 ed è un tipo di ransomware che cripta la Master File Tree (MFT) e riscrive il Master Boot Record (MBR), impedendo alle vittime di utilizzare il proprio computer e chiedendo loro un riscatto per potere nuovamente accedere ai propri dati.

Questa nuova variante è particolarmente efficace perché sfrutta una serie di tecniche mirate alla diffusione automatica del ransomware all’interno della rete aziendale nel momento in cui il primo computer viene infettato.

Di fronte a un attacco di così grande gravità, Sophos ha rilasciato un comunicato in cui spiega alcune operazioni da fare immediatamente per proteggersi da Petya. Eccole nel dettaglio.