Ransomware: non fidarsi di chi promette il recupero dei dati

L’incidente che ha coinvolto l’importante azienda norvegese Norsk Hydro dimostra che i ransomware non sono affatto sulla via del tramonto; anzi, nessuno è esente. C’è una credenza diffusa che, in caso di incidente, sia sempre possibile ripristinare i dati in qualche modo, grazie all’aiuto di specialisti IT in house, o di esperti esterni richiesti per l’occasione o, in ultima istanza, cedendo alle richieste dei cybercriminali e pagando il riscatto. Certo, esistono tante aziende che promettono di poter decifrare questi dati, ma a volte affidarsi ad aziende di questo tipo è una decisione peggiore rispetto a quella di pagare i cybercriminali.

Perché, secondo un’analisi di Kaspersky Lab, ricorrere a aziende che garantiscono al 100% di poter decifrare i dati è una cattiva idea? Se cercate informazioni su come decifrare i dati, vi imbatterete in diversi annunci di aziende che promettono di ripristinare quanto perduto, indipendentemente da cosa sia accaduto. Di regola, su questi siti troverete lunghe spiegazioni del perché non dovreste pagare i cybercriminali e farraginose descrizioni dei metodi che utilizzano per decifrare i vostri dati e per riconsegnarveli. Si tratta di siti piuttosto convincenti ma, come sempre, c’è un ma.

Gli algoritmi di cifratura moderni sono progettati per far sì che chiunque possa trasformare informazioni importanti in una serie di caratteri senza senso; tuttavia, solo una persona dispone della chiave per ripristinarle. In altre parole, se i cybercriminali non fanno alcun errore, nessun altro sarà in grado di decifrare questi file, né il vostro amministratore di sistema, né un gigante della sicurezza IT di fama mondiale.

Per questo motivo chiunque vi dia la garanzia assoluta di restituirvi i vostri file molto probabilmente sta mentendo. Lo scorso anno alcuni esperti di sicurezza hanno identificato un’azienda che faceva questo tipo di promesse: da un lato chiedeva alle vittime ingenti somme di denaro per i propri servizi, dall’altro si metteva in contatto con i cybercriminali per ottenere le chiavi di cifratura con uno sconto. Insomma, le vittime non solo erano cadute nella trappola dei cybercriminali, ma anche nelle mani di altri truffatori.

Pagare gli estorsori potrebbe sembrare la via più facile per risolvere il problema il prima possibile. In molti cedono ed effettivamente la probabilità di riavere indietro i propri dati esiste. Nel 2016, ad esempio, l’attacco ransomware Locky ha paralizzato l’ospedale Hollywood Presbyterian Medical Center (HPMC). In casi come questi la salute e la vita dei pazienti dipendono dalla rapidità con cui si riottengono i dati sequestrati dai cybercriminali. I vertici dell’ospedale hanno così dovuto prendere la difficile decisione di pagare un riscatto di 17 mila dollari.

In ogni caso la via più facile non è sempre la migliore, soprattutto quando non si ha a che fare con questioni di vita o di morte. Innanzitutto, i vostri soldi probabilmente verranno utilizzati per sviluppare programmi dannosi più sofisticati (che potrebbero colpire bersagli facili come voi, che avete già dimostrato predisposizione a cedere al ricatto). In secondo luogo, pagare non assicura nulla; l’ospedale appena menzionato ha avuto fortuna, ma si conoscono centinaia di casi in cui i cybercriminali hanno semplicemente intascato il denaro senza decifrare i dati, perché a volte semplicemente non possono farlo.