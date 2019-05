Phishing via router: cos’è, perché è pericoloso e come difendersi

Qual è la minaccia più comune su Internet al giorno d’oggi? Ebbene sì, è ancora il phishing, ma ultimamente è emerso anche il phishing che coinvolge i router, per il quale non c’è bisogno di abboccare a truffe via e-mail. Di fatto potete seguire tutta una serie di norme standard (non utilizzare Wi-Fi, controllare i link prima di cliccarci etc.), ma queste regole purtroppo servono a poco quando si parla di phishing via router.

Come si arriva all’hackeraggio dei router

Secondo Kaspersky Lab ci sono essenzialmente due modi per hackerare un router. Il primo è approfittando delle credenziali di default. Ogni router, infatti, ha una password da amministratore che serve per collegarsi al pannello di gestione e per modificare le impostazioni. Sebbene ci siano alcuni utenti che cambiano questa password, in molti non lo fanno e così, quando si lascia la stessa password di default impostata dalla casa produttrice del router, qualcuno può risalirvi dall’esterno (a volte persino Google).

La seconda tecnica è quella di sfruttare una vulnerabilità nel firmware del router (e sappiamo che ce ne sono tante) che consenta di prenderne il controllo senza aver bisogno di password. In entrambi i casi i cybercriminali possono lavorare da remoto, effettuando operazioni in automatico e su vasta scala. I router hackerati possono servire per tanti scopi, ma qui ci occuperemo solo del phishing, che tra l’altro è molto difficile da individuare.

In che modo si possono utilizzare i router hackerati per il phishing?

Dopo aver preso il controllo del router, i cybercriminali modificano gli indirizzi dei server DNS che il router utilizza per risolvere i nomi di dominio. Si tratta di un piccolo cambiamento difficile da notare ma estremamente pericoloso. Quando viene hackerato il router e vengono cambiati gli indirizzi del server DNS, tutte le vostre richieste vanno su un server DNS controllato dai cybercriminali.

E invece di ottenere l’indirizzo IP del sito che volete visitare, il server dannoso invia un indirizzo IP falso. In sostanza, i cybercriminali ingannano il browser (non voi) caricando una pagina di phishing al posto del sito che stavate cercando. Il peggio, però, è che sia voi, sia il browser pensate che si tratti della pagina legittima.

Nell’ultima ondata di questo tipo di attacchi gli hacker hanno sfruttato le falle di sicurezza presenti nei router D-Link DSL, DSLink 260E, ARG-W4 ADSL, Secutech e TOTOLINK. I cybercriminali sono riusciti a entrare nei dispositivi e a modificare le impostazioni DNS. Nel momento in cui i proprietari dei router hackerati provavano a entrare nel proprio account del servizio di home banking o sui rispettivi siti, il server DNS dannoso sotto controllo dei cybercriminali reindirizzava silenziosamente alle pagine di phishing create apposta per rubare queste credenziali di accesso.

Durante questa campagna di attacchi i cybercriminali si sono concentrati soprattutto sugli utenti brasiliani, creando falsi siti simili in tutto e per tutto a quelli di enti finanziari brasiliani, banche, servizi di web hosting e fornitori di servizi su cloud con base in Brasile. I cybercriminali, inoltre, hanno colpito gli utenti di alcuni servizi Internet molto famosi, tra cui PayPal, Netflix, Uber e Gmail.

Come difendersi dal phishing via router

Di fronte a questo tipo di minaccia Kaspersky Lab suggerisce alcuni consigli da mettere in pratica per evitare di rimanere vittime di simili attacchi.