Kaspersky ha sempre offerto a pagamento il suo prodotto antivirus, ed è giusto che sia così. Il software ha superato test indipendenti per anni, con risultati tali che nel 2016 AV-Comparatives ha creato una nuova categoria “Outstanding Products” per l’antivirus di Kaspersky e Bitdefender. Ma questa settimana la società ha annunciato Kaspersky Free, che permette a tutti di fruire di un prodotto di alto livello senza spendere un centesimo.

Kaspersky Free non è offre tutte le funzioni della versione completa, ma comprende protezione antivirus per file, email e web, insieme a funzionalità standard come aggiornamenti automatici e quarantena per i file infetti. “In breve, le basi indispensabili di cui nessuno dovrebbe fare a meno”, ha scritto il CEO Eugene Kaspersky. Pensate a Kaspersky Free come a Windows Defender, lo strumento di protezione nativo in Windows 10, con in più la comprovata tecnologia di Kaspersky. La suite premium Kaspersky Total Security include anche i controlli per i genitori, la protezione dei pagamenti online e l’accesso VPN, non presenti nella versione gratuita.

A sua volta, “la portata della versione gratuita contribuirà a migliorare la protezione per tutti”, spiega Eugene Kaspersky, perché ci saranno più dati a disposizione per alimentare i motori di machine learning dell’azienda.

Anche se è gratuito, il nuovo prodotto di Kaspersky “non abbraccerà pratiche anti-utente tipiche degli antivirus gratuiti”, promette il CEO di Kaspersky. Il riferimento è a pratiche di tracciamento delle abitudini degli utenti, finalizzate all’inserimento di annunci pubblicitari e a rendere finanziariamente vantaggiose le soluzioni offerte gratuitamente dai produttori.

La distribuzione di Kaspersky Free è stata avviata ieri 25 luglio, in concomitanza con il 25° anniversario di Kaspersky, negli Stati Uniti, in Canada e in “molti paesi dell’Asia Pacifico”. Nei prossimi mesi sarà disponibile nel resto del mondo.

L’annuncio di una versione gratuita e facile da usare dell’antivirus di Kaspersky sembra fantastico. Ma probabilmente è anche una strategia di marketing, in un momento in cui la società ha subito un danno di immagine.

Secondo un report recentemente pubblicato da Bloomberg la società di sicurezza “ha mantenuto una collaborazione con la principale agenzia di intelligence della Russia, la FSB, molto più stretta di quanto abbia pubblicamente ammesso”. Kaspersky ha negato fermamente queste accuse, ma ciò non ha impedito all’amministrazione Trump di muoversi per bloccare l’azienda da un elenco di fornitori approvati dal governo.

Il CEO di Kaspersky ha toccato l’argomento annunciando Kaspersky Free. “La stessa protezione senza compromessi: scopriamo qualsiasi minaccia informatica indipendentemente dalla sua origine o intenzione, anche se a certe persone non piace”, ha dichiarato Eugene Kaspersky.