L’evoluzione degli attacchi informatici denota come i cyber-criminali stiano investendo sempre più denaro e risorse nel tentativo di dare vita a una nuova generazione di malware che nulla hanno a che fare con quanto visto precedentemente. Molto più avanzati, intelligenti, malevoli e difficili da rilevare.

Il loro elevato numero evidenzia come i sistemi di protezione tradizionali siano da ritenersi ormai completamente inadeguati. Secondo i dati in possesso dei FortiGuard Labs di Fortinet, sono circa 5 milioni le nuove forme di malware che vengono create ogni settimana a livello globale.

Se si effettua un’analisi dell’ultimo decennio il dato che balza all’occhio è la crescita sensazionale registrata nell’ultimo anno, con cui si è passati in soli 12 mesi da meno di 3 milioni di malware a settimana ai 5 del 2017. Sempre secondo i dati raccolti in tutto il mondo dai laboratori FortiGuard, è possibile avere una fotografia di ciò che avviene ogni minuto sul fronte della cyber-security.

FortiGuard Labs ha rilasciato altri dati interessanti come:

60.000 tentativi di connessione al minuto a centri di Command & Control

240.000 tentativi di connessione a siti web malevoli bloccati ogni minuto

375.000 tentativi di intrusione nella rete individuati al minuto

60.000 malware neutralizzati al minuto

375 minacce zero-day scoperte

Di fronte a dati così allarmanti e a numeri così ingenti è evidente come sia necessario per le aziende rivalutare l’approccio alla sicurezza, visto e considerato che i sistemi tradizionali non sono più in grado di stare al passo con l’odierno orizzonte delle minacce.

È auspicabile quindi dotarsi di un framework di security a 360° che garantisca prestazioni, scalabilità e automazione e sia in grado di rispondere efficacemente e in tempi rapidi a ogni attacco, senza impattare su business e operatività dell’azienda.