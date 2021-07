Exploit 0day PrintNightmare CVE-2021-1675: un incubo per Windows Server

Il 29 giugno, il codice di un exploit che sfrutta la vulnerabilità CVE-2021-1675 dello spooler di stampa di Windows (spoolsv.exe) è stato prima pubblicato e successivamente ritirato da GitHub dai ricercatori Zhiniang Peng & Xuefeng Li, ma non prima che venisse clonato da un altro utente.

We deleted the POC of PrintNightmare. To mitigate this vulnerability, please update Windows to the latest version, or disable the Spooler service. For more RCE and LPE in Spooler, stay tuned and wait our Blackhat talk. https://t.co/heHeiTCsbQ

I ricercatori prevedono di fare una presentazione dell’exploit alla prossima edizione della convention BlackHat USA. Se si è trattato di una mossa per promuovere il talk, potrebbe avere conseguenze piuttosto gravi.

L’exploit consente infatti di guadagnare i privilegi di SYSTEM su un sistema remoto, e visto che lo spooler di stampa è installato e attivo di default sui server Windows, domain controller incluso, questo è un problema molto serio.

A inizio giugno Microsoft aveva incluso negli update di sicurezza una patch per la vulnerabilità, al momento considerata a basso rischio perché consentiva solo attacchi locali (Local Privilege Escalation) e che richiedevano intervento umano. Successivamente Microsofrt ha riclassificato CVE-2021-1675 come una più grave vulnerabilità che consente Remote Code Execution.

Purtroppo è stato dimostrato che l’exploit in circolazione è efficace anche sui sistemi patchati con l’update di sicurezza di giugno, almeno nel caso di Windows Server 2019 senza TPM.

People are reporting June's patches doesn't fix the vulnerability on Windows Server 2019. I'm not sure about other Windows Server versions.

It's a really serious vuln – standard authenticated user -> SYSTEM on domain controllers (etc) remotely.https://t.co/N2JJloCxlV

