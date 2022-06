Cloud, IT e IoT protetti con Armis Asset Vulnerability Management

Armis, piattaforma unificata di asset intelligence, ha annunciato Asset Vulnerability Management (AVM), soluzione per la gestione delle vulnerabilità basata sul rischio che consente alle organizzazioni di dare la priorità agli sforzi di mitigazione su tutta la superficie degli attacchi alle risorse, tra cui IT, OT, ICS, IoMT, IIoT, Cloud e cellulare-IoT, gestiti o non gestiti.

“Una gestione efficace del ciclo di vita della vulnerabilità richiede piena visibilità sull’estensione della superficie di attacco e comprensione della criticità di ogni risorsa per l’azienda” ha affermato Yevgeny Dibrov, CEO e co-fondatore di Armis. “Con Armis AVM, i clienti possono dare priorità agli sforzi di mitigazione su tutti gli asset, in base alla loro criticità per l’azienda, e ottimizzare l’uso di risorse limitate per ridurne al minimo l’esposizione”.

Armis Asset Vulnerability Management (AVM) è un modulo aggiuntivo che affronta l’intero ciclo di vita della gestione delle vulnerabilità, calcolando il rischio per ogni risorsa per aiutare i clienti a dare la priorità e gestire i loro sforzi di mitigazione.

Armis AVM fornisce sia una visione di tutte le risorse e le vulnerabilità del vostro ambiente, comprese le risorse gestite e non gestite, sia una prioritizzazione basata sul rischio in base alla criticità degli asset e alla gravità delle vulnerabilità, in modo da concentrarsi su ciò che conta di più. Sono comprese anche automazione e orchestrazione della sicurezza per ridurre il tempo medio di riparazione (MTTR) e

un ciclo di vita completo di gestione delle vulnerabilità per monitorare gli sforzi di mitigazione nel tempo con report e dashboard preconfigurati.

Inoltre, la piattaforma Armis Asset Intelligence consente alle risorse informatiche delle aziende di vedere e controllare la loro superficie di attacco di risorse cyber. Fornendo la completa scoperta delle risorse, la vulnerabilità informatica in tempo reale e l’intelligence sulle minacce, ed evidenziando le risorse critiche che dovrebbero essere privilegiate, Armis consente alle aziende di concentrarsi rapidamente sulle risorse che mettono a rischio le loro operazioni, dare priorità agli sforzi di mitigazione per gestire meglio la loro superficie di attacco e, infine, migliorare il loro assetto di rischio complessivo.