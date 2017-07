WatchGuard Technologies ha rilasciato il suo Internet Security Report relativo al primo trimestre 2017 in cui si esplorano le ultime minacce alla sicurezza di reti e computer che affliggono le piccole e medie imprese (PMI) e le aziende distribuite.

Tra i risultati più importanti il report rivela che nonostante un calo globale generale del rilevamento malware nel trimestre in analisi, il malware per Linux ha totalizzato più del 36% delle principali minacce identificate nel Q1. Questo modello di attacco dimostra l’urgente necessità di aumentare le misure di sicurezza per proteggere i server Linux e i dispositivi IoT con sistema operativo Linux.

Oltre ai malware per Linux in crescita costante, il report ha evidenziato le seguenti tendenze.