Agent Smith: il nuovo virus che colpisce i dispositivi iOS e Android

Nella celeberrima trilogia di Matrix, Agent Smith descrive la razza umana come una specie che si moltiplica fino a consumare ogni risorsa. Nella realtà, Agent Smith è un vero e proprio malware mobile che si sta diffondendo a ritmi allarmanti.

Check Point Research ha recentemente scoperto una nuova variante del malware mobile che ha già infettato circa 25 milioni di dispositivi, mentre l’utente rimane completamente ignaro. Camuffata come un’applicazione collegata a Google, la parte centrale del malware sfrutta varie vulnerabilità Android già note e sostituisce automaticamente le applicazioni installate sul dispositivo con versioni dannose senza che l’utente faccia nulla.

Soprannominato Agent Smith, il malware attualmente utilizza il suo ampio accesso alle risorse del dispositivo per mostrare annunci a scopo di lucro, naturalmente falsi. Questa attività assomiglia a precedenti campagne malware quali Gooligan, Hummingbad e CopyCat e può infettare tutti gli smartphone aggiornati anche oltre Android v.7.

Tuttavia, potrebbe essere facilmente utilizzato per scopi molto più delicati e dannosi, come il furto delle credenziali bancarie e le intercettazioni. Infatti, grazie alla sua capacità di nascondersi e di impersonare le app più popolari, ci sono infinite possibilità che questo tipo di malware danneggi il dispositivo di un utente.

Nel panorama delle minacce mobile, la migliore protezione contro gli attacchi invasivi di malware mobile come Agent Smith consiste nell’utilizzare tecnologie avanzate di threat prevention basate su informazioni avanzate sulle minacce e combinate con un approccio hygiene first per proteggere le risorse digitali.

Per rimuovere le app dannose, probabilmente colpite da Agent Smith, Check Point consiglia di seguire i seguenti passaggi:

Android

Menù Impostazioni

Cliccare su App o Application Manager

Spostarsi sull’app sospetta e disinstallarla

Se non si trova, rimuovere tutte le applicazioni installate di recente

iOS