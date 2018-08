Il Governo australiano ha bandito le aziende cinesi Huawei e ZTE dalla fornitura di tecnologia 5G per le reti di telecomunicazione nazionali. Ad annunciarlo è stata Huawei sul proprio account Twitter, affermando che Huawei e ZTE sono state informate della notizia dal governo.

“Siamo stati informati dal Governo che a Huawei e ZTE è vietato di fornire tecnologia 5G in Australia”, ha twittato il provider cinese il 23 agosto. “E’ un risultato estremamente deludente per i consumatori. Huawei è un leader mondiale nel 5G. Ha fornito tecnologia wireless in modo sicuro e affidabile in Australia per quasi 15 anni”.

We have been informed by the Govt that Huawei & ZTE have been banned from providing 5G technology to Australia. This is a extremely disappointing result for consumers. Huawei is a world leader in 5G. Has safely & securely delivered wireless technology in Aust for close to 15 yrs