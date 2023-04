Il sistema operativo FortiOS v. 7.4 di Fortinet supporta un'unica console di gestione per SASE e SD-WAN e migliora l'automazione del Security Fabric.

