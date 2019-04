Le nuove sfide per gli operatori e le strategie per vincerle saranno al centro di “Sicurezza 2019”, che si svolgerà a Fiera Milano dal 13 al 15 novembre prossimi. La manifestazione, che si è affermata come evento leader in Italia e in Europa, sarà una vetrina delle soluzioni più innovative oggi disponibili in tutti gli ambiti della sicurezza: videosorveglianza, antintrusione, antincedio, controllo accessi,cybersecurity.

“Sicurezza 2019” rappresenta anche un’occasione di aggiornamento professionale sulle tecnologie che stanno trasformando tutti gli aspetti legati alla sicurezza aziendale.

Le novità di Sicurezza 2019

A livello espositivo sono due le principali novità: un layout più organico, con quattro padiglioni contigui, e una maggiore connotazione merceologica degli spazi.

Videosorveglianza e antintrusione occuperanno parte dei padiglioni 5 e 7, dove troveranno spazio anche le soluzioni antincendio (pad. 5) e la collettiva droni (pad. 7). Il padiglione 10 proporrà un focus su sicurezza passiva e controllo accessi, con soluzioni per ogni ambito di applicazione: residenziale, cittadino, industriale, commerciale. Il padiglione 6, in continuità con la fiera, accoglierà l’offerta di Smart Building Expo, che quest’anno dall’edificio intelligente si amplia alla smart city e alle energie alternative.

Con l’obiettivo di moltiplicare le occasioni di business per le aziende che esporranno è intanto già partita anche l’attività di scouting che porterà a Milano top hosted buyer selezionati per capacità di spesa e provenienza geografica (Europa, Balcani, Bacino del Mediterraneo, Middle East, Maghreb, Russia e Paesi ex CSI). Grazie a My Matching, il servizio di match-making online di Fiera Milano, espositori e potenziali buyer potranno selezionare e valutare i reciproci profili nei mesi precedenti la manifestazione, fissando un’agenda di appuntamenti di affari da svolgere nei giorni di fiera.

Cybersecurity: sfide e formazione

Sicurezza informatica e privacy saranno tra i temi al centro dell’offerta formativa, che prevede incontri di formazione legati alle tematiche più calde del momento e in molti casi certificati con il rilascio di crediti da parte degli Ordini degli ingegneri e dei periti.

L’offerta formativa è modellata sulle esigenze di aggiornamento degli operatori del settore, che devono confrontarsi con un mercato in continuo divenire. Tra i temi trattati ci sono la convergenza tra sicurezza fisica e sicurezza logica, l’integrazione tra tecnologie, le nuove normative derivanti dall’applicazione del GDPR, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di soluzioni avanzate di tracciabilità e riconoscibilità sulla base di dati univoci, come i dati biometrici.

“Sicurezza 2019” sarà l’occasione per confrontarsi con l’attuale scenario della sicurezza aziendale e delle competenze richieste ai responsabili della sicurezza, competenze che cambiano velocemente in base alla continua evoluzione tecnologica.

L’appuntamento con “Sicurezza 2019” è dal 13 al 15 novembre a Fiera Milano. Qui trovate tutte le informazioni per partecipare.