Fiera sicurezza: ingresso omaggio con il nostro talk su “come comunicare la cybersecurity”

I giornalisti sanno che la paura cattura l’attenzione del pubblico, anche e soprattutto sul terreno della cyber security, ma sanno anche che da sola non basta a modificare comportamenti e decidere di mettere in atto misure di protezione. Nessuno pensa mai di essere la prossima vittima.

Come riuscire quindi a comunicare in modo efficace l’importanza della sicurezza ai colleghi, al management o ai clienti?

All’interno della Cyber Arena della manifestazione Sicurezza, in corso dal 13 al 15 novembre a Fieramilano Rho, Andrea Grassi, giornalista di Computerworld, terrà un intervento dal tema “Come comunicare la sicurezza”, rivolto a tutti coloro che hanno necessità di comunicare un tema ostico come quello della cybersecurity a differenti stakeholder affinché attivino azioni o modifichino alcuni comportamenti: acquistare una soluzione, mettere in atto pratiche e procedure per migliorare la sicurezza aziendali, prendere decisioni di budget o altro.

Il talk, della durata di mezz’ora, si terrà venerdì 15 novembre alle 10.15 presso la Cyber Arena, padiglione 5 stand U30 della fiera Sicurezza.

