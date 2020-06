Praim, azienda italiana leader mondiale nella fornitura di sistemi completi per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute software e hardware, ha annunciato la disponibilità del nuovo ThinOX4PC USB, dispositivo espressamente pensato per il lavoro da remoto.

ThinOX4PC è la soluzione leggera, economica e semplice da usare, per trasformare PC, notebook e Thin Client di terze parti in dispositivi completamente gestiti e sicuri con tecnologia Linux-based. Queste caratteristiche sono racchiuse anche in questo speciale e unico dispositivo USB che consente a qualsiasi azienda di avvicinarsi allo smart working in totale sicurezza.

ThinOX4PC USB include un sistema operativo Linux-based che permette di lavorare da remoto con il proprio dispositivo personale (PC o notebook) semplicemente inserendo la chiavetta USB e riavviando il PC per accedere a tutte le funzioni offerte da ThinOX4PC. Questo consente di operare in un ambiente sicuro, separato e completamente gestito dalla console di gestione centralizzata degli endpoint Praim ThinMan.

Con ThinOX4PC USB Version lo smart working è sicuro, semplice da attivare e senza ingenti investimenti e preoccupazioni da parte del reparto IT. Garantisce piena compatibilità per l’accesso alle infrastrutture virtualizzate Citrix, VMware e Microsoft, nonché a moltissimi ambienti Cloud, e permette di convertire hardware differenti con sistemi operativi differenti, in endpoint sicuri, performanti e totalmente gestiti da ThinMan.

“In questo periodo le aziende devono attivare nuove modalità e strumenti per consentire la continuità del lavoro a tutti i collaboratori. Praim ha studiato questa soluzione che risponde efficacemente a questa esigenza”, afferma Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim.

Le dimensioni contenute e il look and feel accattivante fanno della versione USB di ThinOX4PC la soluzione perfetta per abilitare nuove postazioni di smart working. Per maggiori informazioni: http://www.praim.com