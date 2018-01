Nessus è uno scanner di vulnerabilità completo che automatizza il processo di scansione per identificare rapidamente vulnerabilità, malware e problemi di conformità. È noto per la facilità d’uso, l’accuratezza e l’aggiunta regolare di nuovi plug-in che forniscono una risposta rapida alle nuove minacce.

Il software ha un prezzo impegnativo. La versione per singolo utente Nessus Professional costa 2.357,42 euro all’anno, mentre l’edizione multiutente Nessus Manager parte da 3.143,22 euro l’anno per 128 host per arrivare a 8.250,97 euro per 512 host. Per entrambe le versioni è disponibile una prova gratuita di sette giorni.