Microsoft ha annunciato la disponibilità generale di Microsoft Intune Suite, un consolidamento delle sue soluzioni di gestione e sicurezza degli endpoint per semplificare la protezione degli endpoint connessi al cloud e on-premises. Secondo quanto riportato da Microsoft, Intune Suite, annunciato per la prima volta al Microsoft Ignite 2022, ha l’obiettivo di fungere da unico fornitore per tutte le esigenze di sicurezza degli endpoint, in modo che i clienti possano disporre di un’unica analisi, anziché di molteplici set di dati disparati, con una visibilità coerente di potenziali vulnerabilità e anomalie.

Intune combina la gestione degli endpoint di base con il controllo degli accessi avanzato

Le funzionalità principali di Intune, che prevede un modello di abbonamento con vari tier a seconda delle esigenze dei clienti, comprendono sia la gestione dei dispositivi connessi al cloud su vari sistemi operativi come Windows, Android, Mac, iOS e Linux, sia il Microsoft configuration manager per la gestione degli endpoint on-premises, come i PC e i server Windows. Fornisce anche analisi degli endpoint per aiutare gli amministratori IT a comprendere e modificare l’esperienza degli utenti ed è dotato di funzioni come Remote Help, con cui i team di helpdesk IT possono diagnosticare e risolvere da remoto i problemi con i dispositivi desktop e mobili degli utenti, utilizzando l’identità aziendale esistente. Attualmente, Remote Help è accessibile solo agli utenti Windows, ma presto sarà accessibile anche agli endpoint Android e Mac.

La gestione dei privilegi degli endpoint, attualmente in versione preview, entrerà a far parte di Intune Suite ad aprile e consentirà alle organizzazioni di automatizzare l’elevazione controllata degli utenti standard di Windows per ottenere privilegi senza compromettere la sicurezza. Per semplificare l’accesso, Intune ha aggiunto Microsoft Tunnel per la gestione delle app mobili, che instrada l’accesso protetto dai dispositivi mobili personali alle risorse aziendali attraverso una micro-VPN. Questa funzionalità è stata estesa anche ai dispositivi come visori AR/VR, device per sale riunioni e dispositivi smart con schermi di grandi dimensioni.

In futuro, Intune aggiungerà anche l’Advanced App Management per fornire un catalogo di applicazioni aziendali e strumenti di gestione per semplificare la scoperta, la distribuzione e l’aggiornamento automatico delle applicazioni, con lo scopo di ridurre i rischi associati alle applicazioni obsolete. Entro la fine dell’anno, Intune offrirà infine una soluzione di Cloud Certificate Management per emettere e gestire certificati VPN e Wi-Fi da Intune a dispositivi che non dispongono di un’infrastruttura on-premise.

Piani di abbonamento a Intune Suite

Intune Suite può essere acquistato come componente aggiuntivo di qualsiasi piano che includa Intune, che la maggior parte dei clienti ottiene attraverso l’abbonamento a Microsoft 365. Le singole soluzioni della suite sono disponibili anche come componenti aggiuntivi autonomi di Intune. I tre livelli di abbonamento per Intune comprendono Plan 1, Plan 2 e Intune Suite. Il primo include le funzionalità principali di Intune ed è disponibile per i clienti che hanno sottoscritto un abbonamento a Microsoft 365 E3, E5, F1 e F3, Enterprise Mobility + Security E3 e E5 e i piani Business Premium. Il prezzo di questo abbonamento è di 8 dollari al mese per utente.

Plan 2 è un componente aggiuntivo disponibile solo per gli abbonati a Plan 1 e comprende solo funzionalità avanzate come la gestione di dispositivi speciali e Microsoft Tunnel for Mobile Application Management. Per questo tier, gli abbonati devono pagare 4 dollari per utente al mese in aggiunta al costo di Plan 1. Microsoft Intune Suite è invece disponibile come supplemento per i clienti di Plan 1 e include Microsoft Intune Remote Help, Microsoft Intune Endpoint Privilege Management, Microsoft Tunnel for Mobile Application Management, la gestione di dispositivi speciali e alcune funzioni avanzate di analisi degli endpoint di Intune. Questo piano può essere sottoscritto al costo di 10 dollari per utente al mese in aggiunta al costo dell’abbonamento a Plan 1.