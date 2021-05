Rapidità, flessibilità e semplicità. F-Secure si è mossa lungo queste tre direttrici per rivoluzionare la sua offerta e passare dal prodotto al servizio e dalla soluzione tradizionale a quella in versione cloud.

Le due offerte coesistono, ma F-Secure ha deciso di esplorare nuovi territori sapendo che, al contrario dei Paesi nordici dove la richiesta delle soluzioni Sas arriva all’80%, nell’Europa meridionale e quindi in Italia il percorso sarebbe stato più lento.

“Visto che qui siamo concentrati nello small business – spiega Carmen Palumbo, Country Sales Manager Italy – prevediamo una crescita progressiva che da qui a un anno potrebbe arrivare al 40-50%”.

La previsione è che le piccole imprese svoltino verso la nuova piattaforma in cloud che ha l’obiettivo di semplificare il modo in cui è possibile usufruire dei servizi di sicurezza informatica.

F-Secure Elements: caratteristiche e funzionalità

Presentata a Species, la conferenza dedicata ai partner, F-Secure Elements è una piattaforma modulare che combina protezione degli endpoint, endpoint detection and response, gestione delle vulnerabilità e protezione della collaborazione per i servizi cloud (come Microsoft 365).

La piattaforma permette di tenere sotto controllo la situazione per quanto riguarda risorse, configurazioni, vulnerabilità, minacce ed eventi, garantisce flussi di lavoro efficienti e risposte più rapide alle minacce reali. Su richiesta è anche possibile affidare i casi più difficili agli esperti F-Secure.

Oltre al vantaggio di avere un unico fornitore per la sicurezza, Palumbo sottolinea l’importanza della parte relativa ai costi che possono essere messi sotto controllo con l’attivazione o la chiusura di alcune postazioni non utilizzate, l’utilizzo o meno di certi servizi e la fatturazione dettagliata basata sul pay-per- use.

La piattaforma non si indirizza a un target particolare, ma si adatta alle esigenze di qualsiasi azienda da una a enne postazioni. E grazie al passaggio verso il cloud, F-Secure conta di allargare il parco clienti con “realtà che prima non facevano parte del nostro radar perché chiedevano flessibilità”, aggiunge Palumbo.

F-Secure Elements: abbonamenti e servizi gestiti

I clienti possono scegliere se optare per un abbonamento mensile in base all’utilizzo oppure per la licenza tradizionale annuale o pluriennale. In linea con queste nuove tendenze, F-Secure ha lanciato anche un programma specifico per i Managed Security Service Provider (MSSP), con supporto specifico per progettare insieme al partner i servizi di cyber security da offrire ai clienti, nonché formazione completa, disponibilità dei technical service manager, supporto all’integrazione, campagne marketing e commerciali.

Il lancio di F-Secure Elements è accompagnato da attività push che, oltre a un evento online al quale hanno partecipato molti partner italiani, si articola in attività one-to-one e webinar.