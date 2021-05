ESET: primo posto nel test Enterprise Endpoint Protection di SE Labs

ESET ha ottenuto l’AAA, il riconoscimento più alto possibile nel SE Labs Q1 Enterprise Endpoint Protection Awards, per la sua soluzione ESET Endpoint Security. È la terza volta che l’azienda slovacca viene premiata con il massimo del punteggio, dopo aver ricevuto la stessa valutazione sia nel Q1 che nel Q3 2020.

Società leader nei test indipendenti, SE Labs mira a migliorare la sicurezza informatica valutando prodotti e servizi progettati per rilevare gli attacchi e proteggere dalle intrusioni. Ha testato nove soluzioni per la sicurezza degli endpoint tra gennaio e marzo 2021, per valutare l’efficacia dei prodotti nel rilevamento e nella protezione dalle minacce in tempo reale. ESET Endpoint Security ha ricevuto un punteggio di accuratezza totale di 1.116, il secondo punteggio più alto (99%) tra le soluzioni testate.

La soluzione ESET Endpoint Security, che combina un software antivirus e sistemi di sicurezza di rete per proteggere le aziende, è stata esposta a una combinazione di attacchi mirati e minacce pubbliche reali basate sul web. I risultati dimostrano che ESET Endpoint Security è sempre estremamente efficace nel bloccare URL dannosi, nel gestire gli exploit e nel classificare correttamente le applicazioni e i siti web legittimi.

Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di aver ottenuto per la terza volta l’AAA Award da SE Labs. Il premio riflette il nostro impegno nel fornire ai clienti business la miglior offerta sul mercato di soluzioni antivirus e di cybersecurity e sottolinea i nostri sforzi costanti per garantire prodotti robusti e affidabili man mano che il panorama delle minacce diviene più complesso. Testare le nostre soluzioni in ambienti reali è fondamentale per confermare agli utenti che la protezione della loro azienda, dei loro dati e dei loro dipendenti è massima quando si tratta di fermare gli attacchi informatici. Con la cybersecurity come priorità assoluta per le aziende di tutto il mondo, ESET è orgogliosa di fornire alle organizzazioni una tecnologia all’avanguardia della massima qualità possibile”.