Come gestire postazioni di lavoro aziendali sempre più eterogenee e dislocate senza far impazzire il reparto IT?

Negli ultimi anni la tendenza all’eterogeneità della postazione di lavoro si è ampiamente accentuata. Già in periodo pre-pandemia la strada era spianata verso un lavoro più flessibile, non solo per quanto riguarda gli orari, ma anche per quanto riguarda gli strumenti a disposizione. Figuriamoci adesso che ormai quasi non si parla più di tornare a lavorare tutti nello stesso ufficio, dentro le stesse quattro mura e con tutti i PC, notebook, Thin Client controllati pedissequamente dai reparti IT.

Adesso si lavora dovunque, in movimento, in orari flessibili, con strumenti disparati, eterogenei, talvolta anche improvvisati.

I vantaggi? Maggiore orientamento agli obiettivi, più libertà delle persone, più capacità di organizzazione.

I rischi? Vedendoli dal punto di vista dell’IT, innumerevoli! A partire dalla sicurezza, l’accesso alle risorse, la gestione dell’infrastruttura e il controllo sugli endpoint.

In Praim abbiamo a cuore i reparti IT e, da sempre, sviluppiamo per questo soluzioni hardware e software in grado di contribuire ad aumentare il grado di sicurezza informatica dell’intera infrastruttura e capaci di garantire una gestione e un controllo impeccabili sugli endpoint, di qualsiasi genere.

In particolare, il binomio di soluzioni software ThinMan e Agile di Praim consente facilmente di creare postazioni di lavoro automatizzate, pronte per il VDI (Virtual Desktop Infrastructure) e sicure, sia con sistemi operativi Windows che Linux, sia in sede che da remoto. Inoltre ThinMan e Agile consentono di automatizzare operazioni apparentemente banali come accensione, spegnimento e aggiornamento; di fornire assistenza remota su qualsiasi dispositivo; e di aumentare la sicurezza della postazione di lavoro grazie ad autenticazione a due fattori, policy personalizzate di accesso alle risorse remote e blocco delle periferiche e della scrittura su disco.

Insomma rilassarsi, anche in questo scenario di eterogeneità, è possibile! Per maggiori informazioni http://www.praim.com