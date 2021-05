Consigli sulla gestione della superficie d’attacco

All’emergere di una nuova vulnerabilità, gli attaccanti scansionano con frenesia Internet per identificare i sistemi indifesi, mentre chi li deve proteggere si affretta a implementare patch e altri metodi di mitigazione. L’informatica è diventata così poco costosa che a un aspirante cyber criminale è sufficiente investire solo circa 10 dollari per affittare potenza di elaborazione nel cloud ed effettuare una scansione del web alla ricerca di sistemi vulnerabili.

L’impennata degli attacchi andati a buon fine conferma le vittorie dei malintenzionati e non si possono ignorare né l’impatto sempre più frequente di queste violazioni sulle vite digitali di tutti, né il flusso continuo di notizie relative all’aumento di estorsioni informatiche.

Per aiutare le aziende ad affrontare questa situazione, il team di ricerca Cortex Xpanse di Palo Alto Networks ha studiato la superficie di attacco Internet pubblica di alcune delle principali aziende del mondo. Tra gennaio e marzo ha scansionato oltre 50 milioni di indirizzi IP associati a 50 organizzazioni globali per comprendere quanto velocemente gli attaccanti siano in grado di identificare sistemi vulnerabili per sfruttarli in tempo quasi reale.

Dalle ricerche è emerso che circa una vulnerabilità su tre era dovuta a problemi con il Remote Desktop Protocol (RDP), il cui utilizzo è aumentato dall’inizio del 2020 per supportare il lavoro da remoto durante la pandemia. Si tratta di un dato preoccupante in quanto il RDP può fornire un accesso admin diretto ai server, rendendolo uno dei gateway più comuni per gli attacchi ransomware. Sono a portata di mano, ma si può essere ottimisti: la maggior parte delle vulnerabilità può essere facilmente risolta. Alcuni dei risultati principali del report evidenziano inoltre che:

Gli attaccanti sono al lavoro 24/7. Gli avversari lavorano tutto il giorno per trovare sistemi vulnerabili nelle reti aziendali, l’esposizione delle quali è aumentata significativamente nell’ultimo anno per supportare lo smart working. In una giornata tipica, gli attaccanti hanno condotto una nuova scansione ogni ora, quando alle aziende possono servire settimane.

