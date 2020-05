4 casi d’uso per GravityZone Ultra Plus di Bitdefender

GravityZone Ultra Plus di Bitdefender combina tecnologie e sensori di sicurezza basati su endpoint per ottenere dati dall’intera infrastruttura per:

aumentare le capacità di rilevamento di minacce avanzate

fornire una visibilità completa sulle attività della minaccia

equipaggiare le organizzazioni con l’intero stack di capacità di indagine degli incidenti e l’intero set di opzioni di risposta: automatica, semi-automatica e manuale.

Questo white paper affronta quattro casi d’uso della soluzione Bitdefender GravityZone Ultra Plus nella prevenzione dei data breach, risposta e indagine sugli incidenti di sicurezza, protezione dei dispositivi remoti anche di tipo IoT e BYOD e nella semplificazione dell’architettura di cybersecurity.

