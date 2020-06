Linee guida per garantire la business continuity in azienda

Questo white paper propone un approccio completo per far sì che le persone restino produttive sia durante le interruzioni programmate sia durante quelle non pianificate. Include le best practice per una strategia completa di business continuity, così come le tecnologie per fornire l’accesso sicuro alle applicazioni e ai dati su qualsiasi dispositivo, tramite qualsiasi rete o cloud. Garantendo la continuità delle operazioni a prescindere dagli eventi avversi, le soluzioni Citrix Workspace vi aiutano a proteggere l’azienda da conseguenze negative come perdite economiche, danni alla reputazione, fratture nei rapporti con i partner e i clienti, e cali di produttività.

