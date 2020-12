WatchGuard: come il Covid-19 ha impattato sulle minacce alla sicurezza

In questa guida, esperti di Colt, Oracle e Frost & Sullivan forniscono punti di vista e consigli per consentire a CIO e project manager di gestire con successo processi di innovazione nel mondo frenetico e imprevedibile di oggi.

Questo white paper descrive come l’aumento del volume di dati, notifiche e allarmi stia ridefinendo i requisiti del servizio di monitoraggio dei Data Center, e quali vantaggi possono portare le tecnologie di monitoraggio più moderne.

L’edge computing nell’Industria 4.0 è essenziale ma aumenta i rischi di fermo impianto. Questo white paper descrive le sfide specifiche nell’implementazione di sistemi IT industriali, analizza i costi e fornisce le best practice per garantire un edge computing resiliente.