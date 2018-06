Sophos ha presentato Sophos Email Advanced, la prima soluzione dedicata alla protezione delle email ad offrire sicurezza predittiva con Active Threat Protection (ATP), autenticazione e-mail anti-phishing, scansione in uscita e supporto delle policy.

Le mail continuano a essere il principale strumento di attacco per i cybercriminali, che si tratti di phishing generico, di un attacco mirato o di una campagna che colpisce alla cieca. Ogni giorno Sophos analizza i dati di oltre 10 milioni di caselle email protette da Sophos Email e l’80% delle email categorizzate come spam contiene un payload. La posta elettronica, come confermato da diverse ricerche negli ultimi anni (ne abbiamo parlato proprio ieri), rappresenta lo strumento preferito dai cybercriminali per veicolare ransomware.

Una recente analisi condotta da Sophos ha dimostrato che oltre il 50% delle aziende in tutto il mondo ha subito un attacco ransomware negli ultimi 12 mesi. Sophos Email Advanced include la tecnologia CryptoGuard per bloccare il ransomware prima che arrivi nelle caselle di posta dei dipendenti.

Un’altra difesa contro gli attacchi ransomware e phishing è la protezione Time-of-Click, che esegue la scansione dell’URL al momento del clic, prevenendo gli attacchi nascosti e a scoppio ritardato. La scansione in uscita e il supporto di policy multiple possono impedire a un’azienda sotto attacco di inoltrare involontariamente malware o inviare spam a clienti o partner, riducendo l’impatto di un attacco e proteggendo la reputazione aziendale.

Gestito attraverso la piattaforma Sophos Central, Sophos Email Advanced diventa un pilastro fondamentale di un sistema integrato di protezione dei dati per l’utente finale. I professionisti IT possono gestire la protezione degli endpoint Intercept X insieme a Sophos Email Advanced e alla formazione e alla sensibilizzazione degli utenti con Phish Threat, fornendo una difesa più efficace per rilevare e bloccare le minacce e evitando che gli utenti rappresentino l’anello debole della strategia di sicurezza aziendale. I dati sulle minacce di Sophos Email Advanced ottimizzano la qualità delle informazioni sulla sicurezza sincronizzata e contribuiscono a migliorare l’intelligenza generale della community all’interno dei SophosLabs.

Le nuove funzionalità di Sophos Email Advanced includono: