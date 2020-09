Sicurezza del settore bancario: 9 attacchi su 10 partono da un’email

Libraesva, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni di email security, presenta le evidenze di un’analisi condotta in seno al settore bancario, nazionale ed europeo, con riferimento alla cybersicurezza con focus sulle email, da anni canale prioritario di veicolazione di attacchi e infezioni malevoli.

Strettamente intrecciato alla quotidianità delle persone in tutto il mondo, il settore finanziario è al centro delle economie globali e per questo è bersaglio dei cyber criminali che mostrano in misura crescente particolare interesse nel perpetrare i propri attacchi informatici contro le aziende di questo settore, tra le più colpite nell’area EMEA. L’incremento degli attacchi perpetrati contro le banche è cresciuto del +238% dal mese di febbraio 2020 (contro un incremento medio degli attacchi informatici che si attesta solitamente intorno all’80%) e sono oltre 3000 i dipendenti bancari ad avere subito un attacco da inizio anno.

In piena pandemia, Internet ha conosciuto un aumento d’uso per effettuare pagamenti e operazioni finanziarie, incentivando un notevole incremento dei cyber-attacchi. Se aziende e privati rimangono l’obiettivo preferito dei criminali informatici, le banche non sono quindi da meno e sono chiamate a reagire con piani di intervento su più fronti. Un recente studio di Moody’s identifica in tre modi come le banche mitigano il rischio informatico. Il primo è una forte governance aziendale, che comprende framework di sicurezza informatica, applicazione di policy e reporting. Il secondo è la prevenzione e la risposta al rischio, e la prontezza di recupero. Il terzo è la condivisione di informazioni con altre banche e l’adozione di standard e protocolli internazionali come strumento per fare fronte comune contro gli attacchi.

“Dal phishing al malware, passando per il Business Email Compromise, non si arresta il flusso delle minacce contro gli istituti di credito di tutto il mondo. In Italia la situazione è in linea con gli altri Paesi Europei e l’auspicio che in qualità di esperti di security possiamo fare è che si concretizzi la definizione di standard comuni utili ad affrontare in modo coeso la minaccia informatica in tutte le sue forme” afferma Paolo Frizzi, CEO di Libraesva.

Se le banche stanno attuando misure e infrastrutture di protezione dedicate, d’altro canto gli stessi clienti possono contribuire a ridurre l’impatto potenziale degli attacchi via email. Gli esperti degli ESVAlabs, i laboratori di ricerca e sviluppo di Libraesva, hanno stilato un vademecum di buone pratiche d’uso del canale email che consentono di elevare il livello di protezione dalla crescente e mutevole minaccia informatizzata: