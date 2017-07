Le aziende di piccole dimensioni vengono colpite da attacchi DDoS tanto quanto le grandi organizzazioni. Questo accade perché l’implementazione di questo tipo di minaccia informatica è semplice e poco costosa ed è quindi accessibile a chiunque voglia danneggiare un’azienda, siano essi concorrenti senza scrupoli, clienti arrabbiati o criminali informatici. Infatti, secondo la ricerca Corporate IT Security Risks di Kaspersky Lab, una piccola impresa su tre (33%) ha subito un attacco DDoS negli ultimi 12 mesi.

Per le aziende di piccole dimensioni, gli attacchi DDoS possono avere conseguenze anche peggiori rispetto alle aziende di maggiori dimensioni. Questo perché la loro continuità di business dipende interamente dalla disponibilità dei servizi online, ma queste aziende non hanno la possibilità di creare un sistema di backup che intervenga durante l’attacco.

Un singolo attacco DDoS può inoltre costare ad una piccola organizzazione più di 123.000 dollari, senza contare i costi che derivano dalle azioni messe in campo per riparare i danni, o dalla perdita di clienti e partner.

In caso di attacchi DDoS e indipendentemente dalla potenza o dalla complessità, la nuova versione di Kaspersky Lab DDoS Protection filtra il traffico in entrata attraverso gli scrubbing center in maniera costante e indipendentemente dal fatto che ci si trovi in presenza di un attacco.

Tutto ciò che l’azienda deve fare è cambiare una sola volta il proprio indirizzo IP, in modo che il traffico, prima di raggiungere le risorse aziendali, passi attraverso gli scrubbing center per le operazioni di cleaning. Inoltre questa soluzione non richiede modifiche all’infrastruttura o personale IT specializzato ed esegue il cleaning del traffico aziendale in modalità always-on.