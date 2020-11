Kaspersky: gli attacchi mirati che vedremo nel 2021

I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando come il panorama degli attacchi mirati cambierà nei prossimi mesi.

I ricercatori di Kaspersky hanno condiviso le previsioni per il 2021 sulle Advanced Persistent Threats (APT), illustrando come il panorama degli attacchi mirati cambierà nei prossimi mesi. Uno dei trend più importanti e anche più pericoloso individuato dai ricercatori di Kaspersky è il nuovo approccio dei threat actor nell’esecuzione degli attacchi.

Lo scorso anno, gli attacchi ransomware mirati hanno subito un’evoluzione ed è stato osservato come alcuni malware generici fossero usati come vettore per ottenere un primo accesso alle reti prese di mira. Sono stati, inoltre, osservati dei collegamenti tra questi threat actor e reti clandestine ben consolidate come Genesis, che solitamente si scambiano credenziali rubate. I ricercatori di Kaspersky ritengono che i gruppi APT cominceranno a utilizzare lo stesso metodo per compromettere i loro obiettivi.

Di conseguenza, le organizzazioni dovrebbero prestare maggiore attenzione ai malware generici ed eseguire attività essenziali di incident response su ogni computer compromesso, per garantire che questi malware non vengano utilizzati come vettore per implementare minacce più sofisticate.

“Il mondo in cui viviamo è in continua evoluzione e probabilmente in futuro accadranno eventi e processi che non siamo ancora in grado di prevedere” ha dichiarato David Emm, Principal Security Researcher di Kaspersky. “La quantità e la complessità dei cambiamenti che hanno influenzato il panorama delle minacce potrebbero influenzare molti scenari futuri. Inoltre, nessun team di ricerca ha piena visibilità sulle operazioni delle minacce APT. È vero che ci troviamo in un modo caotico ma siamo già stati in grado di anticipare molti sviluppi delle APT e non ci faremo trovare impreparati”.

Le previsioni sugli attacchi mirati

Di seguito altre previsioni relative agli attacchi mirati per il 2021: