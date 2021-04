Hackerato il registro elettronico Axios: migliaia di scuole coinvolte

Migliaia di scuole senza possibilità di aggiornare i registri e - in alcuni casi - effettuare la didattica a distanza. Per l'azienda, non sono stati sottratti né persi i dati.

Una delle applicazioni di registro elettronico più utilizzate dalle scuole italiane, Axios RE, è offline dalla notte di tra venerdì 2 e sabato 3 aprile a causa di un attacco ransomware. Molti degli attacchi di ransomware colpiscono proprio nel fine settimana o all’inizio di ponti e vacanze, in modo che il malware abbia più tempo per lavorare e la sorveglianza sia minore.

Axios è tra le piattaforme Software as a Service più utilizzate per gestire le presenze, i giudizi e le comunicazioni con le famiglie degli studenti italiani e il problema tocca quindi milioni di studenti. L’utilizzo di un registro elettronico è stato introdotto con il Decreto Legge 95 del 2012 dal governo Monti e sebbene tecnicamente non sia obbligatorio per un vizio di forma (prevede l’approvazione di un Piano di dematerializzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non ancora varato) è usato da più del 90 percento delle oltre 53.000 scuole italiane, tra pubbliche e private.

Non risulta raggiungibile nemmeno il modulo Collabora, utilizzato per la didattica a distanza. Sebbene questo possa causare un danno più grave, impedendo lo svolgimento delle lezioni, va detto che la penetrazione di Collabora è più bassa di quella di Axios RE, per cui il problema dovrebbe riguardare molti meno istituti.

adv Sicurezza affidabile per aziende dinamiche Bitdefender - La nuova realtà del lavoro e minacce sempre più avanzate richiedono strumenti efficaci su tutta la catena: endpoint, rete, cloud ed esseri umani. SCOPRI DI PIÙ >> La nuova realtà del lavoro e minacce sempre più avanzate richiedono strumenti efficaci su tutta la catena: endpoint, rete, cloud ed esseri umani.

Nel momento in cui scriviamo, la home page di Axios è sostituita da annunci sull’evolversi della situazione. Nella giornata di lunedì in particolare l’azienda ha comunicato che la causa del disservizio è sicuramente da attribuire a un ransomware, un tipo di malware che cifra tutti i dati del server rendendoli inaccessibili e pretende il pagamento di un riscatto per comunicare la password in grado di ripristinarne il contenuto.

Axios dichiara comunque che al momento non risultano perdite o sottrazioni di dati, per cui il problema principale sembrerebbe quello della messa in sicurezza dell’infrastruttura e ripristino dei backup. I primi servizi dovrebbero tornare disponibili giovedì 8 aprile.

Nel frattempo, l’azienda ha predisposto per i dirigenti scolastici la modulistica necessaria a gestire il registro di emergenza, insieme a un video tutorial sul suo utilizzo.