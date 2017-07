Fortinet ha presentato FortiGuard Threat Intelligence Service (TIS), un nuovo servizio di threat intelligence che offre ai responsabili della cybersecurity una maggior consapevolezza sullo stato della sicurezza, evidenziando i trend più recenti sulle minacce e i rischi cyber che minacciano le loro organizzazioni. Fortiguard TIS permette così ai CISO di restare in vantaggio rispetto al panorama globale delle minacce e di difendere in modo preventivo le loro aziende rispetto alle minacce in più rapida evoluzione.

Una recente ricerca condotta da Forrester su 342 responsabili della security ha messo in luce come la sfida più impegnativa che i CISO si trovano ad affrontare sia la velocità con cui le minacce cyber evolvono. Il report raccomanda ai CISO di raccogliere informazioni valide sulle minacce, che forniscano indicazioni utili sul comportamento degli hacker e sugli indicatori di compromissione, e mette in luce come il 78% dei CISO che hanno già adottato una piattaforma di threat intelligence non abbiano subito breach di sicurezza.

FortiGuard FortiGuard Threat Intelligence Service, disponibile al momento in versione open beta, è specificatamente pensato per offrire le informazioni sulle minacce che servono ai CISO per restare in vantaggio sui trend più recenti, in modo da poter comunicare in modo efficace i rischi legati alla cybersecurity al top management aziendale, rendendo possibile al tempo stesso una gestione più puntuale delle Security Operations per massimizzare le risorse e difendersi in modo preventivo dalle minacce in evoluzione.

Questi i quattro punti essenziali dell’offerta di Fortiguard TIS.

• L’attività di ricerca globale sulle minacce globali viene prioritizzata, in modo che i CISO possano comprendere immediatamente quali siano le tipologie di minacce in crescita.

• La reportistica sulla Kill Chain offre ulteriori dettagli sui trend specifici che investono attualmente il mercato mondiale e gli specifici settori. I responsabili di sicurezza possono vedere le applicazioni più attive, le firme di intrusion prevention, i malware e i botnet a livello di mercati specifici, e confrontarli in modo semplice con il loro mercato, per dimensioni aziendali, per aree geografiche e con il mercato globale.

• I CISO possono scendere a dettagli ulteriori sulle minacce per identificare trend di attività, prevalenza e ranking. L’integrazione con la FortiGuard Encyclopedia offre descrizioni più approfondite delle minacce e indicazioni sulla loro rimozione.

• Malware e vulnerabilità possono anche essere arricchiti da note aggiuntive create dai ricercatori dei FortiGuard Labs, che offrono ulteriori dettagli rilevanti su minacce emergenti o legate a campagne specifiche.