Ebook gratis: 13 minacce email da conoscere subito

L’email è il principale veicolo per attacchi informatici che causano ogni anno alle aziende danni enormi sia in termini di costi diretti, sia come costi collaterali per spese legali, sanzioni normative, interruzione delle attività, danni alla reputazione del marchio e altre conseguenze gravi.

Le minacce e-mail e di phishing cui le organizzazioni oggi devono far fronte variano notevolmente in termini di complessità, volume e impatto che hanno sulle aziende e sui loro dipendenti. Alla classica diffusione di spam, malware e phishing si affacciano oggi nuovi tipi di minacce sempre più sofisticate, come Business Email Compromise, impersonificazione e la conversation highjacking.

Questo eBook analizza 13 tipi di minacce email contemporanee mostrando esempi reali, ne valuta i potenziali impatti sul business e fornisce informazioni utili a predisporre una difesa adeguata.