Cybersicurezza del futuro tra IA, carenza di skill e accessi on-demand

Secondo il nuovo report Cybersecurity Trends: Looking Over The Horizon a cura di McKinsey & Company, nei prossimi tre-cinque anni le grandi tendenze di cybersecurity ad avere maggiori implicazioni per le organizzazioni saranno soprattutto tre.

L’accesso on-demand a piattaforme di dati e informazioni diffuse sta crescendo

Le piattaforme mobili, lo smart working e altri trend si basano sempre più sull’accesso ad alta velocità a set di dati ubiqui e di grandi dimensioni, esacerbando la probabilità di una violazione. Le aziende raccolgono molti più dati sui clienti (dalle transazioni finanziarie al consumo di elettricità alle visualizzazioni sui social media) per comprendere e influenzare il comportamento d’acquisto e prevedere più efficacemente la domanda. Nel 2020, in media, ogni persona sulla Terra creerà 1,7 megabyte di dati ogni secondo.

Per eseguire tali modelli di business, le aziende hanno bisogno di nuove piattaforme tecnologiche, compresi i data lake in grado di aggregare informazioni. Le aziende non solo stanno raccogliendo più dati, ma li stanno anche centralizzando, memorizzandoli nel cloud e concedendo l’accesso a una serie di persone e organizzazioni, comprese terze parti come i fornitori.

Gli hacker stanno usando l’IA per lanciare attacchi sempre più sofisticati

Gli aggressori utilizzano oggi strumenti avanzati come l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’automazione. Nei prossimi anni, saranno in grado di accelerare (da settimane a giorni o ore) il ciclo di vita dell’attacco end-to-end, dalla fase di ricognizione a quella di exploit. Per esempio, Emotet, una forma avanzata di malware che prende di mira le banche, può cambiare la natura dei suoi attacchi.

Nel 2020, sfruttando l’IA avanzata e le tecniche di machine learning per aumentare la sua efficacia, ha utilizzato un processo automatizzato per inviare email di phishing contestualizzate che hanno intercettato altre email di minaccia. Altre tecnologie e skill stanno rendendo più diffuse forme di attacco già note, come il ransomware e il phishing.

Il ransomware as a service e le criptovalute hanno ridotto sostanzialmente il costo del lancio di attacchi ransomware, il cui numero è raddoppiato ogni anno dal 2019. Altri tipi di interruzioni spesso innescano un picco di questi attacchi. Durante l’ondata iniziale di COVID-19, da febbraio 2020 a marzo 2020, il numero di attacchi ransomware in tutto il mondo è aumentato del 148%. Gli attacchi di phishing sono aumentati del 510% da gennaio a febbraio 2020.

Il panorama normativo in continua crescita e le continue carenze di risorse, conoscenze e talenti surclasseranno la cybersecurity

Molte organizzazioni non hanno sufficienti talenti, conoscenze e competenze in materia di cybersecurity e la lacuna sta diventando sempre più grande. In generale, la gestione dei rischi informatici non ha tenuto il passo con la proliferazione delle trasformazioni digitali e di analytics, e molte aziende non sono sicure di come identificare e gestire i rischi digitali. Ad aggravare la sfida, i regolatori stanno aumentando la loro attenzione sulle capacità di cybersecurity aziendale, spesso con lo stesso livello di supervisione e attenzione applicato ai rischi di credito e liquidità nei servizi finanziari e ai rischi operativi e di sicurezza fisica nelle infrastrutture critiche.

Allo stesso tempo, le aziende affrontano requisiti di conformità più rigidi, risultato delle crescenti preoccupazioni sulla privacy e delle infrazioni di alto profilo, tanto che oggi ci sono circa 100 regolamenti sul flusso di dati transfrontalieri.

Risposte alla prima tendenza: Le capacità zero-trust e i grandi set di dati per la sicurezza

In tutte le nazioni industriali, circa il 25% dei lavoratori ora lavora in remoto da tre a cinque giorni alla settimana. Il lavoro ibrido e remoto, l’aumento dell’accesso al cloud e l’integrazione dell’Internet delle cose (IoT) creano potenziali vulnerabilità. Una ZTA spinge l’attenzione della cyberdifesa a non limitarsi ai perimetri statici che circondano le reti fisiche e verso gli utenti, le risorse e i beni, mitigando così il rischio derivante dai dati decentralizzati. L’accesso è applicato in modo più capillare dalle politiche: anche se gli utenti hanno accesso all’ambiente dei dati, potrebbero non avere accesso ai dati sensibili. Analisi comportamentale. I dipendenti sono una vulnerabilità chiave per le organizzazioni. Le applicazioni di analytics possono monitorare alcuni parametri come le richieste di accesso o lo stato di salute dei dispositivi e stabilire una linea di base per identificare un comportamento anomalo, intenzionale o non intenzionale, degli utenti o l’attività dei dispositivi. Questi strumenti non solo possono abilitare l’autenticazione e l’autorizzazione basate sul rischio, ma anche orchestrare misure preventive e di risposta agli incidenti.

Risposte alla seconda tendenza: Utilizzare l’automazione per combattere i cyberattacchi sempre più sofisticati

Per contrastare gli attacchi più sofisticati guidati dall’AI e da altre capacità avanzate, le organizzazioni dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio all’automazione e risposte automatiche agli attacchi. L’automazione dovrebbe concentrarsi sulle capacità difensive come le contromisure del Security Operations Center (SOC) e le attività ad alta intensità di lavoro, come la gestione delle identità e degli accessi (IAM) e il reporting. L’IA e il machine learning dovrebbero essere usati per stare al passo con i cambiamenti dei modelli di attacco. Infine, lo sviluppo di risposte automatiche sia tecniche che organizzative alle minacce ransomware aiuta a mitigare il rischio in caso di attacco.

Con l’accelerazione del livello di digitalizzazione, le organizzazioni possono utilizzare l’automazione per gestire i processi a basso rischio e routinari, liberando risorse per attività a più alto valore. Criticamente, le decisioni di automazione dovrebbero essere basate su valutazioni e segmentazione del rischio per garantire che non vengano create inavvertitamente ulteriori vulnerabilità. Per esempio, le organizzazioni possono applicare patch automatiche, configurazioni e aggiornamenti software alle risorse a basso rischio, ma utilizzare una supervisione più diretta per quelle a più alto rischio. Uso di AI e machine learning difensivo per la cybersicurezza. Così come gli aggressori adottano l’IA e le tecniche di apprendimento automatico, i team di cybersecurity dovranno sviluppare e ampliare le stesse capacità. In particolare, le organizzazioni possono utilizzare queste tecnologie e i modelli di outlier per rilevare e rimediare ai sistemi non conformi. I team possono anche sfruttare l’apprendimento automatico per ottimizzare i flussi di lavoro e gli stack tecnologici in modo che le risorse siano utilizzate nel modo più efficace nel tempo.

Risposte alla terza tendenza: Incorporare la sicurezza nelle competenze tecnologiche per affrontare il crescente controllo regolamentare e le carenze di risorse

Piuttosto che trattare la sicurezza informatica come un postulato, le aziende dovrebbero incorporarla nella progettazione del software fin dall’inizio. Un modo efficace per creare un ciclo di vita dello sviluppo software sicuro (SSDLC) è quello di avere team di sicurezza e rischio tecnologico impegnati con gli sviluppatori in ogni fase del processo. Sfruttare X as a service. La migrazione dei carichi di lavoro e dell’infrastruttura in ambienti cloud di terze parti (come platform as a service, infrastructure as a service e i provider hyperscale) può rendere più sicure le risorse organizzative e semplificare la gestione per i cyberteam. I fornitori di cloud non solo gestiscono molte attività di routine di sicurezza, patch e manutenzione, ma offrono anche capacità di automazione e servizi scalabili. Alcune organizzazioni cercano di consolidare i fornitori per motivi di semplificazione, ma può anche essere importante diversificare i partner strategicamente per limitare l’esposizione a problemi di prestazioni o disponibilità.

