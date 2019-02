Campagna di phishing su Office 365: cos’è e come evitarla

Kasperksy Lab analizza la campagna di phishing contro gli utenti di Office 365 iniziata questa estate e propone alcune consigli per non farsi trovare impreparati.

A partire almeno da quest’estate vari cybercriminali stanno inviando e-mail a utenti di Office 365 nel tentativo di sottrarne le credenziali d’accesso. Secondo i ricercatori che per primi hanno scoperto l’attacco, fino al 10% di tutti gli utenti del servizio potrebbe aver ricevuto un messaggio dannoso.

Le e-mail di scam hanno le sembianze di un invito standard a lavorare su SharePoint. Al destinatario viene chiesto, inoltre, di aprire un documento che si trova su OneDrive for Business. L’inganno sta nel fatto che il link presente nell’e-mail fa riferimento per davvero a un documento su OneDrive for Business, ma tale documento è camuffato come richiesta di accesso. Il link al “documento di accesso” in fondo alla pagina reindirizza la vittima a un sito che somiglia in tutto e per tutto alla pagina per collegarsi a Microsoft Office 365.

I workspace in generale vengono considerati più affidabili in confronto ad altre risorse e gli utenti potrebbero avere la convinzione che dall’esterno non sia possibile ottenere l’accesso ai servizi di SharePoint. Per questo cliccano sul link senza batter ciglio. E se la vittima digita le proprie credenziali di accesso su questo sito, i proprietari del file se ne impossesseranno.

Con questi dati i cybercriminali in teoria possono ottenere tutte quelle informazioni che appartengono alla vittima, come l’accesso alla sua casella e-mail, lo spazio su cloud e informazioni di lavoro confidenziali. Inoltre, protetti dall’account aziendale della vittima, i cybercriminali possono anche appropriarsi di dati sensibili della concorrenza, possono diffondere malware o sfruttare il nome del dipendente per diffondere certi dati con lo scopo di perpetrare attacchi di spear phishing.

Il dettaglio più intelligente è che i filtri all’interno della casella e-mail analizzano il link presente nel messaggio e non trovano nulla di strano, anzi per loro si tratta di un documento dall’eccellente reputazione presente nel workspace. E quando apre il documento, l’utente in effetti si allontana dal raggio d’azione dei filtri di protezione delle e-mail, per cui l’unica ancora di salvezza è rappresentata da una soluzione di sicurezza installata sul computer.

Di fronte a questa minaccia Kaspersky Lab propone alcuni consigli affinché il personale presti maggiore attenzione e, al contempo, migliori la sicurezza in azienda per evitare questo e altri tipi di attacchi.