Bitdefender: è suo il primo posto nel test indipendente MITRE ATT&CK

Bitdefender ha annunciato di aver ottenuto il maggior numero di rilevamenti tra i 29 fornitori di soluzioni di sicurezza informatica partecipanti alle valutazioni ATT&CK più recenti di MITRE Engenuity per le soluzioni aziendali. Bitdefender ha ottenuto risultati positivi anche nelle funzioni fondamentali, tra cui l’abilitazione di operazioni di sicurezza efficienti e la riduzione dell’accesso di allerte, fornendo informazioni di analisi approfondite per il 96% di tutti i rilevamenti e rilevando il 100% delle tecniche di attacco contro i sistemi Linux.

“Questo risultato conferma ulteriormente la superiorità di Bitdefender nel rilevare comportamenti, tattiche e malware usati dai più avanzati gruppi di criminali informatici prima che possano accedere a un’azienda”, ha dichiarato Dragos Gavrilut, direttore Cyber Threat Intelligence di Bitdefender. “I moderni team di sicurezza informatica devono prima massimizzare la prevenzione degli attacchi, ma anche rilevare e rispondere rapidamente in caso di violazione. Come pioniere nel settore della sicurezza, Bitdefender si distingue da molti anni nel fornire alle aziende soluzioni per tutte e tre queste funzionalità critiche.”

Le valutazioni ATT&CK testano la capacità dei fornitori di soluzioni di sicurezza informatica di rilevare le tecniche e le tattiche di FIN7 e Carbanak, due noti autori di minacce che hanno dimostrato la propria abilità nel compromettere servizi finanziari e organizzazioni sanitarie utilizzando malware avanzati e tecniche furtive.

Vengono quindi confrontate con MITRE ATT&CK, un framework che è diventato un punto di riferimento del settore per testare l’efficacia di un prodotto nel rilevare le minacce avanzate. I fornitori partecipanti vengono valutati sulla base dei tassi di rilevamento attraverso 20 passaggi principali e 174 passaggi secondari nella procedura d’attacco del framework, dalla compromissione iniziale fino alla fase finale del furto di dati di pagamento.

I risultati di Bitdefender includono:

Il maggior numero di rilevamenti. Bitdefender GravityZone è stata la migliore soluzione di sicurezza avendo ottenuto il maggior numero di rilevamenti attraverso tutti i passaggi principali e secondari dell’attacco nel framework di MITRE ATT&CK

Capacità di rilevamento del 100%. Bitdefender non solo ha ottenuto una capacità di rilevamento del 100% e ha dimostrato capacità di controllo in tutti i passaggi principali dell’attacco, ma ha anche fornito informazioni di analisi approfondite per il 96% di tutti i passaggi secondari rilevati

Bitdefender GravityZone è stata la migliore soluzione di sicurezza avendo ottenuto il maggior numero di rilevamenti attraverso tutti i passaggi principali e secondari dell’attacco nel framework di MITRE ATT&CK Bitdefender non solo ha ottenuto una capacità di rilevamento del 100% e ha dimostrato capacità di controllo in tutti i passaggi principali dell’attacco, ma ha anche fornito informazioni di analisi approfondite per il 96% di tutti i passaggi secondari rilevati Elevata protezione Linux. Bitdefender ha rilevato il 100% delle tecniche di attacco contro i sistemi Linux

“I test indipendenti sono molto preziosi per le aziende che devono scegliere in un complesso panorama di fornitori di sicurezza informatica”, ha dichiarato Steve Kelley, presidente e direttore generale di Bitdefender Business Solutions Group. “Mentre gli attacchi aumentano sia in termini di frequenza che complessità, framework dettagliati come MITRE ATT&CK aiutano i responsabili delle decisioni e i valutatori tecnici nelle loro scelte, in quanto si basano su scenari di sicurezza informatica reali che affrontano non solo la necessità di un potente rilevamento delle minacce, ma anche altre sfide chiave, come ridurre l’eccesso di allerte e garantire la visibilità in tutti gli ambienti.”