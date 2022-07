Un bottino da 78 GB

Il gruppo di cyber criminali Lockbit ha annunciato di aver attaccato l’Agenzia delle Entrate italiana con il proprio ransomware, che non solo ha criptato i dati ma li ha anche sottratti, minacciando una loro diffusione pubblica qualora non venisse pagato il riscatto. L’annuncio è stato pubblicato attorno alle 11 di mattina del 25 luglio e, come consuetudine del gruppo di criminali. Si ritiene che la gang di Lockbit sia di origine russa, ma che si tratti anche di un’organizzazione piuttosto eterogenea e non legata direttamente al governo Russo, nonostante prenda spesso di mira organizzazioni governative. Di recente il gruppo ha ribadito la sua neutralità nei confronti della guerra in Ucraina, affermando di focalizzarsi unicamente sul ritorno economico (gli affari sono affari…).Nell’annuncio, Lockbit dichiara di aver sottratto all’Agenzia delle Entrate circa. Se questo corrispondesse al vero, probabilmente il ransomware è riuscito a colpire solamente archivi documentali e di file, e. Questo potrebbe essere confermato dal fatto che, a un nostro controllo effettuato alle ore 13.00, i servizi dell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate risultavano funzionare correttamente. Malgrado ciò, è lecito pensare che tra i dati sottratti vi siano anche dati personali dei contribuenti in grande quantità, vista anche la dimensione complessiva degli archivi. Al momento in cui scriviamo l’Agenzia non ha rilasciato comunicazioni nell’area Stampa del sito web, né attraverso i suoi canali social.