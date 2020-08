4 Burle con la segnaletica stradale

Le credenziali di accesso deboli sono un costante problema di sicurezza e, con l’avvento di cartelloni e segnali stradali elettronici, hacker intraprendenti hanno trovato il modo di prenderne il controllo per digitare messaggi divertenti o volgari.

Nel 2016, in Texas, un uomo stava portando a spasso il suo cane quando si imbatté in un cartello stradale che avvisava gli automobilisti della presenza di un cantiere. L’uomo ha facilmente indovinato il nome utente/password della bacheca elettronica e ha cambiato la scritta con “Drive Crazy Yall”. Un passante ha assistito alla scena e ha chiamato la polizia, che non ha apprezzato l’umorismo. L’uomo è stato arrestato e accusato di malizia criminale.

Lo scorso settembre, nel Michigan, due giovani hanno fatto irruzione in un piccolo edificio. Sul tetto c’era un tabellone pubblicitario visibile dalla vicina autostrada. I giovani hanno violato il sistema e l’hanno usato per proiettare un video pornografico. Secondo la polizia la coppia, catturata grazie a telecamere di sorveglianza, è entrata e uscita in meno di 15 minuti, mostrando la fragilità del sistema di sicurezza. Il video ha intrattenuto i conducenti per circa 20 minuti prima che intervenisse la polizia.