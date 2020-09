11 tipi di hacker: conoscerli per difendersi

6 Cryptojacker: i vampiri delle risorse

Sfruttare la potenza di calcolo di altre persone è un metodo sfruttato sia per scopi leciti che illeciti. Per anni, il progetto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ha arruolato volontari per installare uno screen saver che sfrutta la potenza della CPU di molti utenti per cercare forme di vita aliena. Un tempo gli hacker utilizzavano gli hard drive di altre persone per archiviare file di grandi dimensioni, come i video.

Il motivo principale per cui gli hacker oggi rubano le risorse del computer è “minare” le criptovalute. I cryptominer illegali, noti come “cryptojacker”, diffondono malware, sfruttando direttamente gli utenti o infettando i siti web visitati, che poi estraggono le criptovalute per loro conto. Questo sottrae alle vittime risorse come l’elettricità e la potenza di elaborazione del computer. Molti dipendenti legittimi sono stati licenziati per aver distribuito cryptominer non autorizzati sui computer aziendali.