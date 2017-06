Fujitsu ha ampliato la propria offerta di sicurezza biometrica avanzata. Grazie infatti all’accordo con ImageWare Systems, la società potrà offrire a partire da luglio nell’area EMEA nuove funzionalità, tra cui il servizio via mobile di autenticazione biometrica degli utenti as a service.

L’accordo amplierà non solo le soluzioni di Fujitsu nell’ambito del riconoscimento dell’identità biometrica e della gestione degli accessi ai dispositivi mobili, ma anche i metodi di autenticazione, che saranno l’impronta digitale, il riconoscimento del volto e quello vocale. I clienti di Fujitsu saranno in grado di implementare l’autenticazione biometrica come servizio su Cloud Service K5 di Fujitsu.

Combinando l’autenticazione biometrica con il controllo degli accessi esistenti, come i token, le password o i PIN, si fornisce il massimo livello di responsabilizzazione degli utenti. Le attuali soluzioni biometriche di Fujitsu per la gestione dell’identità e access management, incluso PalmSecure (la soluzione di autenticazione attraverso la vena del palmo della mano), utilizzano già il Biometric Engine di ImageWare System come strumento di identity storage e matching database.

La stessa tecnologia è ora disponibile as a service e viene ospitata sul Cloud Service K5 di Fujitsu. Da oggi dunque i clienti Fujitsu hanno la possibilità di implementare la famiglia di prodotti GoVerifyID di ImageWare Systems e aggiornare facilmente e velocemente i propri processi di sicurezza.

“Le soluzioni biometriche non sono solo la forma di autenticazione più sicura, ma anche quella più facile da usare: ogni utente è la propria password. Le applicazioni potenziali sono molteplici: le aziende possono aggiungere funzionalità come la sicurezza mobile per gli accessi delle applicazioni o gestire l’accesso ad aree controllate, mentre i rivenditori potranno utilizzare i dati biometrici per prevenire frodi o gestire programmi fedeltà” ha dichiarato Jim Miller, Presidente e CEO di ImageWare Systems.

La famiglia di prodotti GoVerifyID di ImageWare Systems comprende:

GoVerifyID

Soluzione brevettata di autenticazione biometrica per utenti mobili di ImageWare, progettata per fornire una maggiore garanzia di identità prima di fornire accesso a risorse protette.

IWS Biometric Engine

Il database di archiviazione anonimo brevettato di ImageWare System e il servizio di corrispondenza biometrica alimentano i prodotti GoVerifyID e possono essere forniti come servizio cloud da parte di Fujitsu o installati on premise.

GoVerifyID Enterprise Suite

Fornisce l’autenticazione biometrica multimodale per l’ampiezza totale degli ecosistemi di un’organizzazione. Combina un’esperienza utente coerente e un’amministrazione centralizzata con il massimo livello di sicurezza, flessibilità e usabilità. Questo prodotto si integra con l’infrastruttura di protezione Microsoft tramite Microsoft Active Directory e altri servizi di directory aziendali.