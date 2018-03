Equinix ha annunciato oggi la disponibilità a livello globale di Equinix SmartKey, una soluzione Software as a Service (SaaS) di gestione delle chiavi e di crittografia che semplifica la protezione dei dati su qualsiasi cloud o destinazione. Secondo l’Indice di Interconnessione Globale, i prossimi tre anni prevedono una crescita del 50% circa della capacità di traffico necessaria alle aziende per connettersi e scambiare dati tra diversi cloud, provider IT e destinazioni di rete di terze parti. Disperdere i dati tra più cloud e provider di terze parti crea esigenze immediate che SmartKey punta a risolvere. Ecco le principali:

Migliorare la sicurezza per ambienti multicloud, di cloud ibridi e distribuiti separando le chiavi di crittografia dai dati, in modo che sia le chiavi che i dati non siano conservati dalla stessa entità

Eliminare la necessità di acquistare e distribuire hardware specializzato sostituendo questo metodo tradizionale con una funzionalità SaaS privata, sicura e distribuita

Consentire alle aziende di gestire globalmente le chiavi di crittografia in più regioni, Paesi e con partner diversi

Fornire controlli di gestione per mantenere i dati e le chiavi di crittografia nella stessa regione o Paese a supporto della sovranità dei dati e dei requisiti normativi

Se implementata come parte di una strategia IOA (Interconnection Oriented Architecture), SmartKey consente ai professionisti della sicurezza e dei dati di ottenere una strategia di crittografia end-to-end coerente con un controllo centralizzato sull’accesso, sulla latenza, sulla conformità e sulle prestazioni.

SmartKey è inoltre la prima soluzione SaaS di crittografia e gestione delle chiavi a utilizzare la tecnologia Intel SGX per garantire la riservatezza delle informazioni dei clienti. Il servizio è alimentato dalla nuova generazione HSM di Fortanix (crittografia e tokenizzazione integrate e certificazione FIPS 140-2 di Livello 3) e integra la tecnologia di crittografia Runtime di Fortanix per garantire la privacy delle chiavi.

“Gli sforzi di trasformazione digitale da parte di aziende e service provider stanno spostando più dati e sistemi verso il cloud, spingendo una quantità sempre crescente di dati sensibili aziendali e dei clienti a essere archiviati in ambienti multi-tenant e condivisi di elaborazione e storage. Questa tendenza è guidata dalle richieste di sovranità dei dati come il GDPR, che creano una domanda per soluzioni di localizzazione dei dati sicure come le offerte di gestione delle chiavi as a service quali Equinix SmartKey” ha dichiarato Christina Richmond, Program Vice President, Worldwide Security Services di IDC.